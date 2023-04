Super (Loster)man a sauvé les Mauves !

26 points, 5 de plus que Biévène alors que les Wiersiens en ont eu jusqu’à 7 de retard, chapeau bas, Monsieur Losterman ! " Ce n’est pas le fruit du hasard mais celui du travail , sourit Bryan légitimement fier. On était toujours une quinzaine à l’entraînement. Ce sauvetage, c’est une œuvre collective: les dirigeants ont toujours été là tout comme le staff précédent, Christelle la présidente, Alain mon délégué et Vincent sans oublier les supporters ! J’ajoute la cohésion entre les groupes P2 et P4 où les basculements ont été fructueux. On a mis un système en place, on l’a beaucoup travaillé. Depuis le match d’Estaimbourg, on a beaucoup subi. La pire défaite encaissée mais c’est sans doute ce qui pouvait nous arriver de mieux parce qu’on est reparti à zéro". La clé du succès se nomme aussi mentalité: " Qu’un joueur ait 16 ou 35 ans ne change pas la donne s’il est prêt à se battre, à tout donner". Malgré la situation difficile à son arrivée, Bryan Losterman n’a jamais douté: " Sinon je ne me serais pas engagé. Je savais que ce ne serait pas facile, on s’est d’abord centré sur les barrages à atteindre. Le petit naufrage de Biévène – pour qui j’ai vraiment une pensée vu mes attaches là-bas – nous a aidés mais je suis persuadé qu’ils vont s’en sortir. Il y a suffisamment de qualités dans l’effectif."