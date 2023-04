Qu’attendre de nos équipes régionales ? Le Wolfpack Thieulain est encore plus effrayant

Comme tout le monde, on connaît un début de saison compliqué à cause de la météo. On a peu joué. Heureusement, on a repris en février au sein de la Leuz’Arena. La salle est tellement grande que l’on a déjà pu livrer et taper un peu. Même si cela ne remplace pas les conditions extérieures… Mais les joueurs de balle pelote peuvent se considérer comme des semi-professionnels. Ils doivent donc faire le job quoi qu’il arrive".

L’équipe avant tout

En préparation, les Canaris se sont montrés impressionnants. Ils ont notamment tapé de gros scores en amical contre Gaalmarden et Tourpes. Samedi dernier, ils se sont emparés de la Super Coupe pour la quatrième année de suite en battant Isières et Kerksken sur la marque de 7-4. "Tout le monde nous considère comme l’équipe à battre cette année. On en est conscient. Cela veut dire qu’on sera attendu partout. Tout le monde jouera à 200% contre nous dans l’espoir de nous infliger une défaite. On devra répondre aux bons moments et surtout se concentrer sur nous".

Toutefois, avec trois Gants d’or dans l’effectif (Tanguy Metayer, Dimitri Dupont et Nicolas Becq), la tâche devrait être facilitée. "Mais on ne parle pas de cela entre nous. On est avant tout des individus qui veulent gagner le plus possible. On ne fait pas attention au palmarès. Aucun n’est plus important que l’autre dans notre effectif. Notre force, ce sera justement l’équipe. J’ai l’avantage d’avoir un cinq type en tête. Mais j’ai aussi des gars qui peuvent changer de place si le match le demande. Ce sera à moi de gérer tout cela".

L’autre difficulté, ce sera d’arriver en forme aux moments opportuns. On pense aux phases finales des grands tournois mais aussi (forcément) aux play-off. "Ce n’est pas toujours facile de se motiver quand on joue des équipes plus faibles en phase classique. Mais le message que je veux faire passer à mon groupe, c’est qu’on doit partir à chaque lutte pour la gagner. Il faut toujours être prêt et montrer au comité et aux supporters que l’on va se donner à 100% dans toutes les conditions".

Voilà la concurrence prévenue. Et on pourra rapidement vérifier les dires du coach. Avec notamment un affrontement contre Kerksken en Coupe dès le deuxième week-end. "Ce n’est jamais idéal en début de saison car on cherche encore la bonne mise en place. Mais c’est un défi qu’on se doit de relever. On sait aussi qui seront nos adversaires principaux. Même si cela a bougé dans certains clubs, ce seront certainement les mêmes qui se battront pour les six ou sept premières places", conclut le coach des Canaris.