Mattéo VDK stoppé dans sa lancée en finale de consolation

Lors des essais libres, il a montré son talent en n’étant qu’à quelques centièmes du champion du monde. En chrono, notre régional est à la bagarre avec un pilote de pointe en Europe. "Dans le dernier tour, je réalise mes meilleurs partiels dans son aspiration. Mais il me gênera à l’entame d’une ligne droite et gâchera mon chrono officiel. Je termine 25e et je sais que je suis en mauvaise posture pour la finale."

Les manches qualificatives sont le spectacle de belles bagarres. Mais le pilote ne parvient pas vraiment à remonter. Pire, il est envoyé dans le décor par des concurrents. "C’est la rage au ventre que j’entame la 4e manche qualificative. 27e, je remonte peu à peu et termine 10e. Une pénalité me fait descendre 11e. Malheureusement, je me fais sortir de piste lors de la dernière manche."

Dans la finale de consolation, Mattéo part en 10e position. "Je loupe mon départ et passe 14e. Mais sous la pluie, que j’affectionne, je parviens à remonter peu à peu. Je suis 6e quand la course est arrêtée pour des raisons logiques de sécurité. Dommage, j’avais le rythme pour espérer encore mieux." Partie remise du 11 au 13 mai sur le circuit d’Ostricourt pour une nouvelle manche des IAME Series Benelux.