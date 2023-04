En Promotion, le VPC a gagné contre Chaumont le match à ne pas perdre (3-1) . "C'était le match-couperet puisque la défaite était synonyme de relégation pour les deux équipes, indique Emmanuel Hagnéré. L e fait de l’avoir gagné relativement facilement, excepté au 3e set où on commet trop d’erreurs individuelles, montre qu’il y a à Frasnes des joueuses de talent qui ont les nerfs solides. Je quitte donc le club l’esprit tranquille", ajoute le coach français qui sera remplacé la saison prochaine par Cyril Delcambre, un jeune du cru. Dans la même série, succès encore plus facile pour Lessines à Soignies (0-3). "On a bien terminé en prenant notre revanche sur une équipe qui nous avait battus à l’aller. Tout le monde a tourné. Et pour la deuxième fois en peu de temps, c’est au service qu’Émilie Delille tue notre adversaire en fin de match", se réjouit Nicolas Rombaut. Toujours en Promotion, victoire aussi pour le PVTM en déplacement à Binche (1-3). "C'était un bon petit match pour terminer en beauté notre aventure", se félicite Jérôme Hermand, à la tête la saison prochaine de la Promotion masculine du club. "Julia Vroman a bien remplacé au filet Elodie Delnatte, légèrement blessée. J’ai tout de même fait monter Elodie au 3e set et elle nous a sorti cinq services gagnants. Après, j’ai fait tourner. Malgré les changements, notre réception est restée stable tout le match".

En P1, le Pays des Collines n’a rencontré aucune difficulté à battre Mons (3-0). "J'ai pu pour la première fois faire monter au bloc Adeline Lefebvre, une jeune P3 qui s’est bien débrouillée", signale Yves Lefebvre. L’OTT n’a jamais été inquiété à Saint-Ghislain, beaucoup trop faible pour le niveau (0-3). Enfin toujours dans la même série, Basècles a été battu à Baudour, le leader (3-0). "Question motivation, on était absents. Mais les filles savaient qu’elles étaient maintenues", dédramatise Franck Vivier.