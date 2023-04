Blaton-Kain: l’un se sauverait en P1, l’autre quasiment

Les calculs seraient plus "faciles" si l’Olympic Mont-sur-Marchienne A n’était pas menacé par Linthout, 8 succès comme lui, en R2B. Le BBC Brainois étant condamné en R2A, il s’agit à tout prix d’éviter un second descendant hennuyer de R2 vers la P1. Car auquel cas, et si seul le champion provincial grimpe d’un étage, cela impliquerait automatiquement trois relégués de P1 en P2, et l’espoir de voir à la fois Blaton et Kain se sauver disparaîtrait. Ceci dit, sachant que l’Olympic est positif sur Linthout, et qu’il accueille Haneffe (11e) tandis que Linthout recevra Ninane, qui peut se hisser en play-off en cas de victoire, la balance penche du bon côté. En imaginant que les Carolos se sauvent, et donc que deux équipes seulement descendront de P1 en P2, les signaux passent à l’orange, voire au vert.