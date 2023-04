Au Championnat de Belgique, la Hurlue Faustine Mercier s'est qualifiée pour l'Euro junior de Belgrade

Pour les Espadons, deux nageurs étaient engagés pour trois courses: Louis Lecourt réalise un Top 10 sur le 50 mètres brasse tout en améliorant son temps de référence en open. Pour Noa Braem, c’était un peu plus difficile avec une 47e place du 200 mètres brasse en open mais une disqualification sur le 400 mètres 4 nages.

Après une bonne préparation, les six Mouscronnois étaient prêts à monter sur le podium. Logan Vanhuys monte trois fois sur la plus haute marche sur les 200 et 400 m 4 nages et pour le 200 mètres papillon. Deux médailles d’argent sont acquises par Hugo Vandamme sur le 100 m papillon et Logan Vanhuys sur le 800 m nage libre. Deux troisièmes places viennent récompenser Faustine Mercier sur le 400 m 4 nages et Hugo Vandamme pour le 200 m papillon. Enfin, cinq nageurs récoltent, en finale A ou B, treize Tops 16.

Pour les longues distances Siobane Decraene, Gautier Sobrie et Logan Vanhuys signent 4 tops 10 et un top 16.

Mais la plus belle perf’ du week-end est signée par Faustine Mercier qui décroche sa qualification pour les Championnats d’Europe juniores de Belgrade en 400 mètres 4 nages! Le samedi, la Fédération avait placé une épreuve hors championnats pour obteniru une pré-qualification pour l’Euro et le Mondial en eau libre.