Après sa quatrième victoire, direction le titre francophone pour Thomas Vanneste?

Comme absent au 1er round

Samedi, le colosse mouscronnois n’était donc pas dans les meilleures conditions. Mais cela ne l’a pas empêché d’obtenir une quatrième victoire de suite depuis son passage chez les professionnels. Cette fois, c’est un adversaire croate qui a fait l’amère expérience de la puissance du Hurlu. Qui, pour la première fois, a dû aller jusqu’au deuxième round. "Il y a eu quelques complications dans le vestiaire. Michel rencontrait des difficultés à bien faire mes bandages et il n’a pas reçu d’aide… Je n’étais pas avec mon clan habituel. Cela m’a un peu sorti de ma bulle d’avant-match car ce n’était pas carré comme d’habitude. Lors du premier round, je n’y étais pas réellement. J’ai pris des coups comme je n’en prends jamais et je ne faisais pas ce que je fais logiquement. Heureusement, j’ai tenu avec la tête et j’avais aussi à cœur de gagner pour Michel. Au deuxième round, j’ai retrouvé ma boxe. J’ai su placer une paire de bons coups à la fin. L’entraîneur adverse a préféré jeter l’éponge car il voyait bien que son protégé n’y était plus. Il n’a pas su rejoindre son coin de lui-même. C’est donc considéré comme un nouveau KO en ma faveur."

Alors qu’il avait toujours mis rapidement au tapis ses adversaires, Thomas a dû puiser un peu plus dans ses réserves. Une bonne préparation pour la suite. "Cela ne m’inquiète pas. Durant ma carrière en K1, j’étais justement réputé pour monter dans les tours au fil des rounds. Cela a toujours été ma force. Au niveau de l’encaissement des coups et du cardio, je sais que je peux encore aller plus loin. Et ce sera bien utile. Samedi, j’étais en combat de 6*3 minutes. Le prochain, on passera en huit rounds."

Et ce prochain rendez-vous sera le plus grand du début de carrière de Thomas Vanneste. "Ce sera pour le titre francophone des super-lourd. Logiquement, ce sera une nouvelle fois à Charleroi en octobre prochain. Si tout se passe bien, le combat pour le titre national contre le représentant des Flandres devrait arriver en 2024. Certainement dans le courant du mois d’avril. Là, on sera en dix rounds de trois minutes."

Place donc à la préparation pour cette lutte acharnée. Avec les adaptations nécessaires pour qu’elle se passe mieux. "On doit réfléchir à la manière d’avoir un encadrement mieux préparé. Il faut à tout prix que je puisse rester dans ma bulle. Sinon, je risque de foncer dans le mur… Il me faudra quelques sparrings pour préparer cela au mieux."