Aalyah Zemri remporte son premier combat et s'empare du titre national

Depuis quelques années maintenant, on connaissait les capacités d’Aalyah Zemri dans les assauts (NDLR: à la touche). Mais en février dernier, la jeune Tournaisienne a décidé de passer un cap. Elle a commencé à se préparer pour son premier combat (NDLR: où les KO sont possibles). "Je n’y étais pas forcément favorable à la base, reconnaît la jeune femme de 18 ans. J’ai commencé en septembre dernier la boxe anglaise et je me donne un an pour aller sur le ring. Mais en française (pied-poing), je n’y pensais pas vraiment. Après l’Open de Budapest, où j’ai connu la défaite, mon coach (Quentin Raviart) m’a fait la proposition. Ma première réaction fut: “penses-tu que j’en suis capable ?” Il m’a tout de suite assuré que oui. J’ai alors pris la décision de me lancer pour ne pas avoir de regrets. Car comment savoir si j’aime cela sans tester ?"