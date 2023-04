Qu’attendre de nos équipes régionales ? Une équipe à reconstruire à Isières en N1

À l’époque, l’équipe était portée par des talents tels que Tanguy Willaert, Renaud Raguet et surtout l’ex-Gant d’Or, Dimitri Dupont. Trois profils sur lesquels Claude Leleux, coach emblématique des Athois, ne pourra plus se reposer. Le premier a rejoint Kerksken, le deuxième a stoppé sa carrière alors que le dernier est à Thieulain désormais. "On n’a pas eu vraiment le choix. On a été mis devant le fait accompli de ses départs. C’est la fin d’une équipe avec qui on a vécu pas mal de belles aventures (NDLR: la finale des play-off, la Grand-Place de Bruxelles, la Coupe de Belgique…). Mais ici, on relance un nouveau cycle. Quand on a appris que Donatien Delbecq était sur le marché, il est devenu notre priorité. Ensuite, on a voulu donner une chance en N1 à un gars du coin, Nicolas Dulieu. Enfin, on cherchait à la base un foncier. Mais c’est une perle rare difficile à trouver. Donatien a courageusement accepté de prendre ce rôle. On a alors eu l’opportunité de signer un gars du cru: Vincent Cuvelier qui habite à quelques mètres du terrain". Trois recrues intéressantes qui rejoignent le nouveau capitaine, Jonas Scarcez, mais aussi Valentin Aubert et Jimmy Birlouet.

Sans Aubert pendant trois matchs

La priorité absolue de Claude Leleux sera claire. "On doit réussir à créer rapidement un esprit d’équipe fort. Car on a certainement perdu un peu en qualités. Mais je sais que j’ai des garçons qui peuvent parfaitement s’implanter dans la mentalité isiéroise avec le public et le comité. Si on garde cette âme chère à la Fraternelle, tout le monde sera là pour nous soutenir. Et cela fera que les résultats suivront".

Mais les Isiérois doivent faire face à une première tuile, la suspension d’un mois de Valentin Aubert, sanctionné (sévèrement) pour une réaction trop virulente sur l’arbitre lors de la phase aller de la finale 2022. Le cordier ne pouvant pas jouer en amical et en tournoi, il arrivera sans réels repères dans la compétition. "Il va nous manquer durant les trois premiers matchs. Et on connaît l’importance de Valentin au tamis. Toutefois, on fait confiance à Jimmy (Birlouet) pour le remplacer. On a peu de solutions pour ces premières rencontres mais on va se serrer les coudes. Le premier objectif est clair pour nous: comme il n’y a que onze équipes, on veut en laisser trois au plus vite derrière nous".

Les Verts et Jaunes espéreront aussi réaliser l’un ou l’autre coup d’éclat lors des gros tournois de l’année. "On sait que ce sera compliqué quand on devra affronter des effectifs plus complets. Mais sur la forme du jour, un exploit est toujours possible. On l’a vu lors de cette Super Coupe. Thieulain était affaibli par l’absence de Dimitri Dupont. Et c’était un peu plus jouable".

Allez, vivement les premiers "Laissez tomber les balles mauvaises" ! On ne devra pas attendre longtemps avec un choc contre Ogy dès le deuxième match.