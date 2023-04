P3B: Pommeroeul prépare déjà la saison prochaine

Si la météo, les communions et la concurrence de la Doyenne expliquent sans doute qu’il n’a pas attiré la grande foule, le derby entre Harchies et Pommerœul restait très attendu par les fidèles supporters, les deux équipes ayant de bonnes raisons de jouer la rencontre à fond. Si les locaux se préparent pour le tour final, les visiteurs pensent déjà à la saison prochaine comme l’explique le coach Benoît Brasseur: " Voilà deux semaines qu’on sait qu’on n’a plus rien à espérer. J’ai demandé aux joueurs de considérer les dernières rencontres comme autant d’occasions de bien préparer le prochain exercice. J’ai la chance de pouvoir compter sur un groupe qui restera fidèle. Il est donc souhaitable de finir le championnat sur une bonne note, histoire de garder une bonne ambiance et de jeter des bases solides pour l’avenir. " Benoît Brasseur retient du positif d’une saison qui n’avait pas bien commencé: " Avec 10 points lors de la première tranche, je constatais que la mentalité laissait à désirer. J’ai sous-estimé la capacité de certains à s’intégrer et à former un groupe mais aussi la réaction face à la concurrence. Plus tard, avec les blessures, le groupe est devenu plus solidaire et ça a mieux fonctionné. Nous terminons avec un groupe de 16 joueurs et tout se passe bien. Avec cinq renforts dont le gardien Stalport qui est déjà confirmé, nous aurons les armes pour vivre une saison plus sereine. L’objectif sera de faire mieux, même si notre 6e place n’est pas si mauvaise. " Le coach, qui avait un moment envisagé d’arrêter l’aventure en fin de saison, s’est finalement laissé convaincre par son groupe et son T2 Pierr Gallez de prolonger. Pommerœul voudra finir la saison sur une bonne note contre Lens, une autre équipe qui finit la saison l’esprit libéré. Un match qui s’annonce spectaculaire.