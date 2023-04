P2B: Dottignies assure sa place dans le Top 5

Du côté d’Ellignies, Marvin Skrypczak saluait la prestation collective d’une équipe privée des frères Normand, de Petit et d’Olieslager: "On a réussi à mettre plus d’intensité en seconde période malgré le manque d’entraînement mais, au final, le physique a pesé en fin de partie. Je retiens les six minutes au cours desquelles Enghien n’a plus marqué et les beaux automatismes entre mes joueurs qui ont offert la réaction attendue."

Des Mafflous fatigués

Maffle B n’avait plus grand-chose à attendre de son duel contre Blaregnies. Avec une équipe toujours aussi jeune, David Lechêne a apprécié la bonne prestation contre une adversaire plus expérimenté: "On a gagné le premier quart avant de commettre des petites erreurs qui se paient cher. Et ce n’est jamais évident de demander à des garçons qui ont joué en U21 en début d’après-midi de bien prester en soirée. Pour une rencontre de fin de saison, c’était plaisant et disputé dans un bon esprit mais je sens que l’équipe a besoin de repos."

Du côté de Dottignies, la venue de Flénu était tout sauf un match sans enjeu pour les hommes de Damien Schiavone qui étaient particulièrement motivés à l’idée de s’imposer. "Le vainqueur du match pouvait avoir la cinquième place au classement, ce qui correspondait à notre objectif de début de saison, disait Max Doutreligne qui se félicite de voir les siens se battre malgré une multitude de blessures. Je suis le plus chanceux du groupe car je passe entre les mailles du filet mais avec la blessure de Damien De Mullier la semaine passée, ça devient compliqué. Opsomer a dépanné sans entraînement dans les jambes, on a pu compter sur les deux joueurs de P3 pour dépanner. Joël Denis, malgré l’anniversaire de sa femme, a livré un gros match aussi. Pour la saison prochaine, il faudra impérativement élargir ce groupe."

Lanterne rouge pour Leuze

En fond de classement, le seul enjeu du duel entre Leuze et Carnières était de connaître le classement de deux équipes qui redescendront d’un étage la saison prochaine. Si les locaux sont bien entrés dans la partie, ils n’ont rien pu faire face au déterminé DPK. "Les soucis d’effectif se paient au prix fort, je ne disposais que de sept joueurs dont un garçon qui n’a plus joué depuis plus d’un an. On a souffert face à la taille des adversaires mais au final, je suis déçu, car, au complet, il y avait moyen de l’emporter", commentait Christy Sauvage qui espère malgré tout finir la saison sur une bonne note le week-end prochain à Flénu.