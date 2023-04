Les Étoilés croyaient pourtant au maintien

Les Etoilés joueront contre Rongy avec la ferme intention de jouer leur rôle d’arbitre dans la course au maintien tout en se faisant plaisir avant de tourner la page. "Il est temps que ça se termine. Dimanche, j’ai vu des joueurs verser des larmes et je pense que tout le monde en a gros sur la patate", poursuit Thomas Vandecasteele qui va pouvoir souffler avant de se lancer un nouveau challenge. "J’ai en effet été contacté par le FC Tournai et je reprendrai l’équipe B. C’est un réel honneur de travailler pour le club de ma ville d’origine, de diriger des jeunes qui ont reçu une belle formation et de collaborer avec le staff de Nationale. Avec des infrastructures au top et un cadre plus pro, j’espère pouvoir me concentrer sur le football sans devoir me préoccuper de beaucoup d’autres choses sur le côté."

Péruwelz B vise le meilleur

Dans le haut, Péruwelz B s’est rassuré en vue du tour final en arrachant un bon partage contre le champion esplechinois. Ce résultat positif rassure en partie Edwin Malice qui estime que son équipe pouvait sans doute mieux dans la manière: "Nous finissons la saison par un gros calendrier, ce qui nous prépare idéalement pour les échéances du mois de mai. Après avoir fait le gros dos contre les Athois, on a bien réagi, ce week-end, contre une équipe qui n’est pas du tout démobilisée. Après avoir encaissé à la 90e, nous aurions pu baisser les bras, mais c’est au contraire une belle réaction d’ensemble qui nous a permis d’obtenir un point, preuve que le groupe a du caractère."

Péruwelz rendra visite à la Squadra pour ce qui reste une belle affiche mais qui ne constitue pas une obligation de résultat pour Edwin Malice: "Au contraire, il est plus prudent à une semaine du tour final de faire tourner l’effectif, d’éviter les suspensions et les blessures inutiles. Je vais pouvoir lancer des garçons dans la bagarre et voir si tout le monde est prêt pour le mois de mai. La suite ? On espère évidemment monter mais le tour final reste une loterie. Comme la P1 jouera aussi les prolongations en fin de saison, il sera difficile de faire descendre des joueurs, mais nous restons optimistes en espérant que nos blessés puissent encore revenir nous aider."