La dernière colle de l'année en P2A: Obigies ou Isières en prolongations?

Enghien a lui passé quatre buts à Biévène expédiant du même coup les Bilingues aux barrages. La réception de Wiers sera l’occasion de remporter la tranche. Obigies a conservé toutes ses chances de rejoindre les prolongations en s’imposant chez le champion qui menait pourtant avant de s’énerver incompréhensiblement: "Ils sont sortis du match, reconnaît Fabien Delbeeke perplexe. Menés en jouant contre le vent et avec la montée, on a résisté jusqu’à la pause. Après l’exclusion d’Agostino, on s’est évertués à faire courir Néchin en continuant à jouer. La seconde exclusion nous a encore facilité la tâche. Comme Anvaing a craqué, à nous d’être intelligents dans la gestion du dernier match. Isières va devoir faire le jeu, on peut se contenter d’un nul mais ce serait un jeu dangereux. On a les cartes en mains, reste à faire le job. Ce serait très chouette pour le club d’avoir ses deux équipes qualifiées pour les prolongations. Échouer si près du but serait totalement frustrant…"

Frustré, Michaël Browaeys l’est à Anvaing après le 1 sur 6 de la quinzaine qui le prive de la cerise sur son gâteau: "Contre Hensies, on a fait le match qu’il fallait sans réussir à marquer comme souvent cette saison. Le groupe est attristé parce qu’il espérait vraiment atteindre le tour final et revivre de belles émotions. Ce sera pour l’année prochaine. Il faut accepter, digérer, apprendre de nos erreurs et les rectifier pour la saison prochaine."