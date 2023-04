Tamines s’est éclaté, Tournai un peu dégonflé

La faute à cette équipe de Tamines – tout comme la saison dernière ! – mais aussi et surtout la faute aux Sang et Or incapables de se défaire d’une équipe qui n’avait plus rien à jouer. "On doit clairement avoir des regrets sur la première période, reconnaissait Valentin Dassonville. Certains joueurs se sont faits dessus, sans doute paralysés par le stress. Ça doit nous servir de leçon pour la semaine prochaine. Les jambes ont tremblé. Je n’imagine pas autre chose qu’une victoire de notre part contre Uccle tout en espérant que Mons fasse le travail jusqu’au bout" (NDLR: ce qu’il a fait en derby contre Saint-Symphorien).

Quand on compare les onze de base, il n’y avait pourtant pas de raison de trembler: Tibor Balog avait sacrément rajeuni les cadres avec neuf joueurs nés entre 2001 et 2005 au coup d’envoi (pour le seul Thambwe dans le camp tournaisien). Avantage: cette jeunesse ne se pose pas de questions surtout quand elle peut jouer sans arrière-pensées. La première période tournaisienne a clairement laissé à désirer ; on ne s’y attendait vraiment pas: "Je ne crois pas qu’il s’agisse d’une quelconque pression à supporter, confiait Maxime Calon sorti à la mi-temps. On a vécu un match compliqué face à une équipe qui a joué de manière libérée alors que de notre côté, on n’était simplement pas dedans. A-t-on pris cette rencontre un peu trop à la légère en se disant que l’adversaire n’avait plus rien à jouer ? Peut-être. On aime décidément se faire des frayeurs. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne peut pas se contenter de ça !"

Y aurait-il aussi une certaine fatigue, à l’image de l’ailier tournaisien ? "C’est vrai que je suis moins bien depuis quelques semaines suite à quelques problèmes privés et aussi mes adducteurs un peu récalcitrants."

"J’ai gambergé !"

De retour en défense centrale, Yohan Brouckaert a connu un match en deux temps: "Une très grosse erreur d’abord avec cette perte de balle qui offre l’ouverture du score à Tamines. J’avais averti le coach précédent que ce genre de chose pouvait arriver à un poste que je n’ai pas l’habitude d’occuper alors que je prends des risques dans mon jeu. C’est comme ça, mais c’est très difficile à accepter. J’avoue avoir connu une fin de première période délicate parce que je gambergeais un peu après avoir mis mes équipiers dans l’embarras."

La suite a été plus positive puisque c’est lui qui a décoché le coup franc victorieux sur lequel le pauvre Bruyr – dix-sept ans à peine ! – a dévié dans son but. "J’espérais secrètement me rattraper sur une phase arrêtée et c’est bien ce qui est arrivé, constatait-il soulagé avant de résumer à merveille la partie. Aujourd’hui, on est passé à côté dans l’engagement. On a été mangé en milieu de terrain alors qu’on est en supériorité vu notre système de jeu. Tous les titulaires ont joué en dessous de leur niveau, moi le premier. Heureusement, les entrées de Van Wynsberghe et Ze ont fait du bien." Ça a le mérite d’être clair et honnête. Ça peut arriver aussi même si ça va remettre une petite pression supplémentaire avant de recevoir Uccle. Mais si les Tournaisiens ne sont pas capables de battre l’avant-dernier déjà relégué, ils peuvent partir en vacances directement sans la cerise !