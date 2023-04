Une semaine après la défaite à Saint-Hubert, les Mafflous avaient à cœur de se reprendre pour la dernière à domicile de Bjorn Laloy et de Flo Boudry. "Je n’ai même rien demandé. Lors du débriefing de début de semaine, les joueurs avaient conscience d’avoir rendu une mauvaise copie", expliquait Patrick Verdun qui a assisté à une belle réaction de son groupe. "Quand tout le monde défend et travaille dans le même sens, tout est d’office plus facile. Je n’ai pas dû aller chercher des rotations car tous les joueurs présents étaient dans un grand soir. Il ne nous reste plus qu’un déplacement pour l’honneur à Nivelles dans une semaine pour finir la saison sur une bonne note."

Suite au retour de Zoran Laloy, Patrick Verdun pourra compter sur un effectif au complet à l’exception de Julien Sluys, toujours blessé.