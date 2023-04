Qu’attendre de nos équipes régionales ? Ogy a opéré un virage à 360 degrés en N1

Les Lessinois ont pris un accent plutôt flandrien avec les arrivées de Jonas Verkoelen, Jordi Van der Stricht et Santini Flores. Il faut y ajouter Siméon Van Stalle et Tristan Gauquier. "Vu la météo, on n’a pas su vraiment roder l’équipe. On n’a gagné qu’un match amical pour le moment. On doit notamment se passer de Mathias Goossens depuis quinze jours car il est touché à l’aine. Ce n’est vraiment pas l’idéal de voir son foncier ne pas toucher une balle pendant quinze jours. Mais les gars sont volontaires. Je pense à Santini Flores qui a pris le fond en attendant. Il est très bien intégré au club et auprès des supporters".

Un début de calendrier corsé

Dans ces conditions un peu particulières, difficile de se jauger par rapport à la saison à venir. Mais il faudra tout de suite être dans le bain avec un calendrier pas piqué des hannetons. "On commence par Baasrode et Isières le premier week-end. La semaine suivante, on joue Kerksken. On va tout de suite devoir se battre pour prendre des points. Il y a quand même un risque que l’on se retrouve dans le mauvais wagon. Mentalement, ce n’est jamais facile si on se retrouve tout de suite dans les derniers… Je ne suis pas du genre pessimiste mais je reste méfiant. Je ne veux pas dire que tout va bien aller avant d’avoir une mauvaise surprise ensuite. On sait que l’on a perdu en expérience et peut-être en qualité. Mais on va faire de notre mieux. Je ne veux pas spécialement me fixer des objectifs mais j’espère que l’on pourra se sauver".

Mais grâce à l’esprit familial qui règne chez les Ogyciens, tout reste possible. Cela a été prouvé l’an passé dans une saison qui était bien mal embarquée. "On a su prouver grâce à notre caractère que l’on méritait notre place à cet étage. On avait loupé qu’un match durant les play-down et on avait notamment pu compter sur un bon Maxime Daubechies. Et on connaît tous l’importance du grand milieu dans un effectif ".