Pommeroeul B – Havré B 1-4

Pommeroeul prend le match à son compte durant 20 minutes mais prend les mauvaises décisions sur quelques opportunités. Havré prend confiance et fait preuve de réalisme à la 25e sur un coup franc repoussé dans les pieds de Bassili pour la conclusion. À la reprise, Pommeroeul se fait distancer sur un ballon profond bien négocié par Sewodo. Les visiteurs se créent quelques possibilités avant de plier le match à l’heure de jeu sur une phase à la limite du hors-jeu conclue par Mukenge. À la 65e, un penalty converti par Desclez ne crée pas de sursaut d’orgueil chez les visités. Havré fixe le score dans le dernier quart d’heure par Sewodo.

Casteau B – Vaudignies B 4-4

Dominé sans être acculé, Vaudignies ouvre le score contre le cours du jeu sur un coup franc de Duquesne. Casteau égalise sur une erreur de communication mise à profit par Galmache. Vaudignies rate ensuite un penalty. Après le retour aux vestiaires, Casteau profite de la nonchalance adverse pour prendre les devants sur un corner repris par Lequenne et une frappe de loin de Blauwart. Casteau se retrouve à 10 à cause d’une double jaune. À la 68e, Milone reprend de la tête la phase arrêtée qui suit (3-2). Vaudignies égalise sur un auto but de la défense centrale provoqué après une action collective venant de la gauche, avant de prendre les devants sur une longue rentrée en touche bien négociée N. Duquesne qui permet ensuite à son père de donner l’avantage à ses couleurs. Le score final et logique est atteint dans les arrêts sur un coup franc du milieu de terrain récupéré dans une mêlée par Tubé qui surprend le portier.