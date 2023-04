Victoire convaincante des locaux qui ont vite mené 2-0 par Comblée et Pluquet. Avance confortée par Lecroart à la 30e. En 2e, l’équipe locale aggrave la marque par Pluquet et Comblée à deux reprises. Pour être champion, Taintignies devra prendre un point à Wiers.

Havinnes B – Houtaing 2-3

Au quart d’heure, Van Erpe marque sur penalty. Havinnes domine mais se fait surprendre à la demi-heure par Bottequin. En seconde, Barbieux donne l’avance à ses couleurs sur coup franc. Havinnes égalise par Delcourt. On se dirige vers le nul mais dans les arrêts de jeu, un dernier tir de D’Hautcourt permet à Houtaing de ravir la totalité de l’enjeu.

Rongy B – Béclers B 1-2

Rongy parvient à ouvrir le score à la 11e sur un cafouillage récupéré par Beausière. La seconde mi-temps est plus hachée à cause du vent et de la pluie. À peine rentré, Baudart va mettre la tête pour l’égalisation. Béclers va chercher la victoire dans les arrêts sur un long ballon au-dessus de la défense récupéré par Decuypere pour la conclusion. À noter le fair-play des deux équipes et le bon arbitrage.

Brunehaut B – Thumaide B 1-2

Off-day de Brunehaut qui fait de la figuration en première période et laisse Thumaide prendre les devants sur un coup franc de Maes. Brunehaut reprend mieux et égalise sur un débordement de Donnez qui trouve pour la finition Chantry à la 70e, avant de retomber dans la facilité et de se faire surprendre sur un contre conclu de la tête par André. Victoire méritée d’une équipe disciplinée de Thumaide.

Anvaing B – Bléharies B 1-0

Anvaing affiche beaucoup de nervosité et se montre maladroit devant le but en première période. Les changements après la pause font en sorte que les locaux se créent plus d’occasions. Mais ils doivent attendre la 86e pour le but de la délivrance de De Geyter après un débordement d’Anciaux. Invaincu sur ses terres et avec la meilleure défense du championnat, Anvaing a réussi à tenir Taintignies en haleine jusqu’au dernier match.

Barry – Wiers B 2-4

Barry est renforcé par trois réserves qui avaient déjà joué le matin. Wiers s’offre un penalty dès la 3e converti par Hannequart. Les visités bénéficient à leur tour d’un penalty quelques minutes plus tard transformé par Garain. Wiers domine les débats face à une défense conquérante qui concède malgré tout un corner repris par Bauwens et un contre de Hannequart. Avec la descente, Barry fait un pressing haut durant le 1er quart d’heure et fait 2-3 à la 55e via Garain. Réduits à 10 à cause de blessures, les locaux sèment le doute dans la défense des Mauves. Le mot de la fin revient à Piron qui fixe le score à la dernière minute.