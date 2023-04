P1: Tertre gâche un peu l’espoir luingnois

Si Luingne s’est montré à la hauteur, la mauvaise nouvelle vient de Tertre-Hautrage qui a perdu un échelon plus haut, en D3A ACFF, et se retrouve, donc, malheureusement sur une place de descendant en P1. Pour le moment, il y a cinq descendants vers la P2…

"Les garçons étaient un peu trop décontractés"

Décevant la semaine dernière, Péruwelz s’est très bien rattrapé à Courcelles, remportant un succès logique qui le qualifie définitivement pour le tour final. Il aura l’occasion d’effectuer une répétition générale grandeur nature en accueillant PAC Buzet, dimanche prochain, qui s’est également qualifié pour les prolongations de mai.

Le bonheur des joueurs de Roch Gérard signifie aussi la fin des petites illusions antoiniennes pour ce tour final. Romain Delaby n’en fait pas une maladie. "On a confirmé que nous finissons ce championnat sur une bonne dynamique. On aurait d’ailleurs pu alourdir la marque avec un peu plus de réalisme surtout en première période. Mais on sentait aussi que c’était un match de fin de saison sans enjeu. Ce n’était pas forcément toujours beau à voir. On retiendra surtout que nous avons su réagir après une entrée en matière pour le moins délicate. Mais je le sentais déjà lors de l’échauffement. Les garçons étaient un peu trop décontractés à mon goût."

"C’est de bon augure en vue du tour final !"

On ne saura jamais si Belœil pouvait achever ce championnat invaincu sans la cacophonie qui a touché le club après le titre. On sait que les Unionistes ne s’entraînent quasiment plus, que le ressort est cassé et que l’avenir de la plupart des joueurs se vivra ailleurs. Ce sont, donc, des conditions bien différentes du reste de la compétition qui précédaient ce duel de prestige entre Belœillois et Molenbaisiens. Face à des joueurs locaux démotivés, les visiteurs avaient à cœur de montrer de quoi ils étaient capables, tout en préparant le tour final prochain. Olivier Lignian, l’entraîneur des gardiens, était satisfait du succès des siens. "Nous avions vécu de bonnes séances d’entraînement avant ce match. Et nous avons prouvé sur le terrain que la victoire n’a pas été conquise sur des faits de match. Certes, Belœil a eu autant d’occasions de but que nous mais nous avons réussi à en concrétiser plus que lui. C’est réellement de bon augure avant de disputer le tour final… Et pour ce qui est de Belœil, c’est assez bizarre de voir qu’aucun joueur ne rentre à la buvette après le match. Drôle d’ambiance !"