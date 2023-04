Estaimpuis a profité de son dernier match à domicile pour sauver sa peau au sein de l’élite provinciale. Le BCJS a longtemps été mené mais la situation s’est renversée dans le dernier quart. Ce retournement a été possible grâce à l’adaptation du coaching de Ludovic Guyot face au maillon fort sonégien. "On a fait un travail de sape sur Abrassart qui avait inscrit 15 points en première mi-temps. J’ai pris le choix de défendre en box sur elle. Cela nous a réussis car elle n’a marqué que 2 points en seconde mi-temps et a été exclue pour sa 5e faute. Soignies a dû composer sans elle dans le dernier quart-temps. Nous avons défendu durement et ça nous a débloqués devant. Nous n’aurions pas dû attendre l’avant-dernière journée pour nous sauver si nous avions toujours eu cette mentalité."