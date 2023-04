Le week-end précédent, les Kainoises n’avaient que 3 points d’avance à la mi-temps avant de gagner largement. Cette fois, les joueuses du Femina ont poussé le vice un peu plus loin en étant mené par les Montoises au repos. Un scénario qui ne plaisait pas beaucoup à Sam Vankeersbulck. "Ludo Peeters et moi avons demandé aux filles de hausser leur niveau de jeu. Elles l’ont fait et sont rapidement revenues devant. Les joueuses se sont réveillées sur le terrain mais le score ne reflète pas la difficulté que nous avons rencontrée. Mons est une belle équipe qui travaille et qui a tenté sa chance. Le match contre Péronnes sera intéressant pour pouvoir nous jauger. Je suis convaincu que nos jeunes peuvent battre de grosses équipes lorsqu’elles jouent 40 minutes à leur haut niveau."