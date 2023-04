La défaite lors du derby de la semaine passée a déçu le groupe enghiennois, sachant qu’il était capable de faire mieux. La réception de Montagnard a été du même acabit... Timorées durant trois quart-temps, les Enghiennoises accusaient logiquement un retard de plus de 30 points à la fin du match. Christophe Deglas pointait les difficultés de son équipe avec beaucoup de recul. "Il y a eu un manque d’écoute, de concentration et de jeu collectif en début de match. Nous n’étions pas au complet mais il reste quelques guerrières dans ce groupe qui montrent que l’esprit d’équipe prime sur l’ego. Comme la semaine dernière, mon équipe se réveille dans le dernier quart-temps. Je suis fier de ce réveil et j’espère qu’on pourra terminer notre saison sur une belle note."