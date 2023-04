Jules Kieffer: "Difficile de quitter un club comme l’Estu"

Et c’est ce sentiment de bien-être qui a rendu les choses si compliquées ! "Là, sur le coup, je vous dis que je n’ai pas envie de partir, car j’ai vécu de très belles choses sur le plan sportif mais aussi sur le plain humain. Il y a tellement de personnes avec qui je me suis bien entendu que c’est vraiment difficile de quitter un club comme l’Estudiantes", reconnaît l’élément repris en sélection nationale des jeunes.

"Gagner du temps de jeu mais aussi en maturité !"

C’est donc au niveau strictement sportif que la décision de partir a été prise pour Jules ! "Pour accomplir mon projet d’un jour devenir pro, au regard de la proposition faite par le club de Visé, je ne devais pas faire dans les sentiments. Il me fallait accepter de rejoindre les rangs d’une équipe prestant en Beneleague. Au début, je m’étais dit que la France aurait pu être une meilleure destination pour progresser mais, au final, il est bien plus logique d’aller à Visé. Pour mes études, ce sera aussi beaucoup plus simple ! Le discours du coach (NDLR: Thomas Cauwenberghs) m’a plu ! C’est un ancien joueur pro qui a occupé le poste d’ailier. Ses conseils me seront ainsi doublement précieux. Le tout sera de lui prouver que je peux être utile au groupe même si digérer la différence de niveau entre la première nationale et la Beneleague prendra peut-être un peu de temps au début."

Les ambitions de Jules au sein de son nouveau club restent donc modestes, dans un premier temps. "J’ai envie de gagner en maturité. Ce sera vraiment important pour obtenir le plus régulièrement possible une chance. Et s i j’y arrive, je serai alors présent sur le terrain et je prendrai du plaisir, une chose qui reste essentielle à mon âge."

Nazim Maamir bien parti pour rester Tournaisien ?

Le départ de Jules Kieffer devrait être l’un des rares actés dans les rangs de l’Estudiantes même si un point d’interrogation entoure le cas Nazim Maamir, de loin le meilleur buteur de l’équipe cette saison. Le club tournaisien perdra-t-il un autre ailier ? "Je ne sais pas encore, disait très honnêtement le joueur au terme de la victoire de samedi face à Gand. Je sais qu’il y a beaucoup de rumeurs à mon sujet. On me parle ainsi d’un intérêt d’Izegem mais je vous assure que, personnellement, je ne suis au courant de rien… Il n’y a aucun contact concret qui existe !"

Faut-il y voir une possibilité d’une saison de plus à Tournai ? "C’est une éventualité car je n’oublie pas ce que l’Estu m’a apporté. Au niveau du handball, j’ai progressé ! Mais c’est surtout au niveau du mental que j’ai gagné en sérénité, en sang-froid. J’ai beaucoup appris de ma carte bleue (NDLR: reçue début décembre face à Houthalen). Il fallait que j’arrive à rester plus calme lors des matches car je devenais automatiquement la cible des arbitres. Je crois y être parvenu en prenant les choses plus avec le sourire. Ça passe mieux ! À l’image du reste de l’équipe, je me dis que j’ai grandi au fil des matches. J’ai bien fini la saison, comme l’équipe qui, vu son parcours final, méritait bien mieux que les play-down", concluait l’Algérien dont les innombrables buts auront été extrêmement précieux à Tournai tout au long de la saison..