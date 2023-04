Interclubs: le TC Mouscron impressionne d’entrée de jeu

Petite frayeur lors des doubles

En tournant à 2-4 après les simples, le matricule 3106 n’avait plus qu’à finir le travail. Le nouveau règlement qui octroie un point de bonus à la formation ayant remporté la majorité des doubles ne valant que pour les séries régionales, il suffisait aux Mouscronnois de s’adjuger un match pour remporter la totalité de l’enjeu. " Mais là, j’avoue qu’on a un tout petit peu tremblé. Les trois doubles ont commencé quasi en même temps et alors qu’Anthony Denys et moi étions menés 5-2 dans le troisième match, on a appris que nos partenaires étaient également mal embarqués. Est-ce que c’est ça qui nous a donné un coup de fouet ? Toujours est-il qu’on s’est mis à jouer le feu. On a remporté le premier set et, pendant ce temps, notre premier double avait aussi inversé la tendance et remporté la partie. C’était dans la poche !"

Du temps pour soigner les bobos

Après l’excitation de cette première journée d’interclubs, les Hurlus vont désormais devoir patienter jusqu’au 18 mai pour jouer leur prochaine rencontre. "D’un côté, c’est un peu râlant, mais d’un autre, on peut le voir d’un bon œil. Plusieurs membres de l’équipe ont des petits bobos à soigner. Moi le premier, car je me suis claqué au niveau du mollet il y a quelques semaines lors du tournoi de La Louvière. Autant j’ai facilement gagné mon simple dimanche, autant je sens que c’est du tout juste au niveau physique. Ce petit mois de repos fera du bien avant de recevoir les Peupliers, mon ancien club pour lequel, entre le Covid et les blessures, je n’ai pu disputer qu’une seule rencontre… En plus, c’était le derby face au RTC Ath, lors duquel j’avais été sacrifié face à Antoine Bodarwé… Mais c’est un très bon moment qui nous attend le jeudi de l’Ascension, c’est certain."

Avec, en cas de victoire, une belle option en vue d’une qualif au tour final. Quelque chose nous dit que ce Mouscron n’a pas fini de faire parler de lui.