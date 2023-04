En ballottage favorable pour le tour final, le Pays Vert jouera le coup à fond à Mons

Mais c’était mal connaître le groupe et le motivateur qu’est David Bourlard. Les Paysverdiens se sont ensuite parfaitement repris, signant une belle série de onze points sur quinze. Les trois derniers ayant été acquis avec la manière dimanche contre Manage. Une équipe qu’ils pourraient bien retrouver lors du tour final. Pour cela, il faudra battre Mons lors d’un match de gala qui s’est transformé en finale. "Cela fait plaisir de s’offrir une telle rencontre. Je pense que la joie dans les vestiaires voulait tout dire, sourit Isen Leleu, une nouvelle fois impressionnant sur son flanc droit. C’est cool de pouvoir encore se battre pour une place au tour final. Ce sera face à une belle équipe de Mons qui est déjà championne. On sait que ce sera compliqué. Mais on va s’amuser et jouer le coup à fond. Si on peut aller chercher les prolongations, on ne se gênera pas".

Le mot d’ordre: zéro derrière

Ces dernières semaines, alors qu’il a souvent été privé de cadres partis renforcés la P3, le noyau a montré qu’il pouvait embêter tout le monde grâce à son organisation et à sa motivation sans faille. Face à Manage, il a su rester patient et piquer aux bons moments. "En première mi-temps, c’était kif-kif. On a loupé quelques opportunités. Il nous manquait juste un but pour parfaire notre bonne prestation. La deuxième, on a été en maîtrise. On a bénéficié d’un peu de chance avec l’exclusion puis le penalty. Mais je pense que les deux décisions étaient justifiées".

Mais ce qui prouve que le groupe athois a bien progressé, c’est la façon dont il a géré après le 2-0. Ce ne fut pas toujours le cas par le passé. "On a su bien faire tourner le ballon. On a même eu quelques occasions pour encore aggraver le score. On s’est tous bien battus pour tenir ce bon résultat. On connaît l’exigence de David Bourlard. Le mot d’ordre, c’est zéro derrière. On devait rester concentré pour l’obtenir". Et les Athois ont pu compter sur les quelques arrêts décisifs de Logan Charlo pour signer cette nouvelle clean-sheet qui tient tant à cœur au coach.

Grâce au succès, la fête a pu être totale. Elle avait bien commencé avec la mise à l’honneur de François Dubois et Geoffrey Fievez. "Le discours d’avant-match, c’était de gagner pour eux, vu tout ce qu’ils ont apporté au club. On a bien fait le taf. Cela a permis à Geo de recevoir quelques minutes. Cela lui a fait plaisir". Reste désormais à prolonger le rêve durant 90 minutes avec une victoire de prestige contre le champion à la fin ?