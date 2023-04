D2 ACFF: Yann Blairon monte et marque pour la Real: "Cela fait du bien mentalement"

Le maintien étant acquis à la Real, on imaginait bien que le staff acrenois allait effectuer quelques changements au sein de l’effectif. Comme promis par les coachs, ce n’était pas la révolution de palais. Mais on avait toutefois le plaisir de voir Charles Bourlart dans le onze mais aussi les retours d’Audrey Fuka et de Corentin Lumen, auteurs d’une bonne prestation. Mais celui qui s’est peut-être mis le plus en valeur, c’est Yann Blairon. Monté dans la dernière demi-heure, le milieu s’est montré de suite décisif. "Sur un coup-franc à droite, Garcia Dominguez joue vers Houzé et moi qui étaient à l’entrée de la surface. Jérémy a laissé passer le cuir entre ses jambes pour me laisser tirer dans le plafond. Un joli but d’autant que la phase n’était pas répétée. Cela s’est joué à l’instinct. Cela fait vraiment du bien au moral après une saison perturbée par une blessure puis par ma suspension".