ACRHO: Jo Van Den Brulle s’est imposé sur la Ronde du Pays Vert

Jo Van Den Brulle a remporté vendredi soir à Ath, la 26e édition de la Ronde du Pays Vert, la sixième épreuve patronnée de la saison de l’ACRHO. Et il est en même temps le premier vétéran ! Le grand Jo a bouclé les 10,800 km en 35.36, soit une moyenne de 3.18 au kilomètre. Son dernier succès sur les routes de l’ACRHO remontait à la Ronde des Moulins le 11 juin 2022. Emmanuel De Muynck est rentré en deuxième position, 18 secondes plus tard, soit à 3.23 au kilomètre. Franky Hernould complète le podium, dans un temps de 37.02 (3.29 au kilomètre). Deuxième chez les V1, Jonathan Trifin rentre à la quatrième place en 37.29 (3.32), en devançant François Van Hulle, 37.45 (3.33), Classé huitième en 38.16 (3.36), Isaac Debroux finit comme premier espoir ! Le Nordiste David Falce, rentré en treizième position en 39.10 (3.41 au km) s’impose chez les V2. Alors que Gino Vandenbroucke, 58e en 44.45, est le plus rapide chez les V3. On a aussi classé un V4: Gilles Malaterre est 303e, en 1.06.06. On a enregistré 326 arrivées dont 256 hommes (86 seniors, 84 vétérans 1, 48 V2, etc.) et 68 dames (22 seniores, 18 espoirs, 18 aînées 1, etc).