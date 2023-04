"On voulait le plus la victoire. Le Pays-Blanc n’a été dangereux que sur phases arrêtées", commente Jean-Do Vessié. À la 40e, Andal fait 1-0 d’une frappe à l’entrée du rectangle, qui tape la transversale avant de rentrer. "On aurait pu faire le break en début de seconde mais on a été maladroits ". Les visiteurs peuvent toujours coller au score mais ne se montrent pas dangereux. À la 80e, suite à une belle action avec Zenner, Detemmerman est à la réception au petit rectangle pour doubler la mise. "Malgré les conditions et même si le jeu n’était pas très chatoyant, il y a eu du rythme. Avec plus d’envie chez nous".

Wiers – RUS Tournai 4-3

Après une première mi-temps catastrophique, Wiers est mené 0-2. "Cela aurait pu être 0-3", assène Bryan Losterman. Nourdine puis Carvalho sur penalty donnent l’avance à Tournai. "On a très bien réagi avec une bonne mentalité. C’était une rencontre tendue pour le maintien, il y a eu pas mal de faits de matchs, notamment trois penaltys justifiés selon moi. C’était un match compliqué pour l’arbitre qui l’a bien géré ". Castelain réduit le score via une latte rentrante sur coup-franc. L’Union est réduite à 10 à la 60e mais marque dans la foulée par Carvalho, qui déborde et tire. Wiers revient grâce à deux pénaltys de Tondreau. Abdelaziz anticipe la sortie du gardien, le dribble et inscrit le but de la victoire d’un angle compliqué. "C’était une saison stressante. Mais on se sauve grâce à la mentalité et au travail non pas seulement des joueurs mais de tout le club. Je pense aussi à Michaël et Christophe qui m’ont soutenu dès le départ. Une grande satisfaction d’avoir rattrapé les 7 points de retard qu’on a pu avoir sur Biévène".

Hensies – Montkainoise 1-0

Le match est équilibré avec une équipe d’Hensies remaniée avec plusieurs jeunes. "Il a fallu le temps qu’ils trouvent leurs marques et Kain a réalisé une bonne entame. Mais on a ensuite rééquilibré les échanges", explique Maxime Grosse. En fin de mi-temps, Hensies se retrouve à 10 mais prend l’avance. Basan prend possession d’une passe en retrait trop courte et lobbe Sory. "On a changé la tactique à la pause. On a eu encore des occasions mais sans les concrétiser". Kain affiche une bonne mentalité mais se montre maladroit, alors que Baneton sort une belle prestation. "On était plus réalistes et expérimentés". À noter à la 83e, pour l’anecdote, les montées des deux entraîneurs.

Estaimbourg – Herseaux 0-6

Dès la 3e, Debailleul fait 0-1 après un tir de Mezzina repoussé par Oliveira mais non suivi par la défense. À la 10e, Leroux fait 0-2 après une belle action entre Debailleul et Mezzina. À la demi-heure, Mezzina part seul au but après une perte de balle, c’est 0-3. Debailleul d’un tir lobant des 25 mètres puis Mezzina qui récupère une passe en retrait trop courte donnent une belle avance. "Une première mi-temps catastrophique, la première fois que je vois ça depuis qu’Estaimbourg est en P2. Une équipe apathique et sans ressources face à la rapidité et la technique des visiteurs", analyse Philippe Bassilière. Corentin Douterlungne effectue deux changements à la pause. Les échanges deviennent un peu plus partagés mais Debailleul pousse au fond un centre à la 57e. "La seule occasion locale a eu lieu à la dernière minute, sur une tentative de Delattre".

Isières – Et.Ere A 2-1

"Dans la manière et les occasions, il n’y a pas eu photo. Mais cela a mis du temps à se dessiner. On a gaspillé quelques face-à-face. C’est symptomatique des dernières semaines, on a du mal à concrétiser", estime Johan Devos. Ere prend l’avantage via un coup-franc désaxé des 25m de Ghiselin, qui nettoie la lucarne. "On n’a pas paniqué, même si les joueurs étaient stressés au vestiaire et s’engueulaient. Car on jouait la saison sur 45 minutes. Mais on a pris les risques qu’il fallait ". À la 65e, Yakassongo centre pour Nachtergaele, qui remet les compteurs à égalité. Quelques minutes plus tard, Diatta pousse le cuir au fond après un centre relâché par le gardien. "Ça sentait la fin de saison chez Ere. Mais ils n’ont pas lâché, ils voulaient au moins le point du nul". Isières peut toujours croire au tour final. "Une dernière finale à jouer contre Obigies. On devra se priver de deux tauliers, Steelandt blessé et Bronier suspendu. Quoiqu’il arrive, on a réussi notre saison, avec un beau parcours en coupe. Mais si elle se poursuit, tant mieux !"

Néchin – Obigies 1-2

Néchin était mieux en place en première période et prend l’avance. "Après la pause, Néchin a commencé à s’énerver", précise Fabien Delbeeke. Agostino voit rouge et Obigies profite de cette supériorité pour égaliser via Samyn. Néchin reçoit une deuxième rouge. Après un cafouillage aux abords du rectangle, Lefebvre s’empare du ballon, dribble quelques hommes et trompe le gardien. À 11 contre 9, les visiteurs gardent le pied sur le ballon, mais s’offrent une dernière frayeur. Après une mésentente entre le gardien et un défenseur, Colin joue le pompier de service et sauve sur la ligne. "Trois bons points qui nous laissent maîtres de notre destin pour le match crucial".

Real B – Anvaing 2-2

La Real débutait avec de nombreux jeunes. Les Lessinois sont récompensés de leur bonne entame à la demi-heure. Nkaji déborde et fait mouche entre le premier poteau et le gardien. À la 48e, Danzo fait 2-0, mais les locaux vont connaître 10 minutes de flottement. François puis A. Descamps permettent à Anvaing de revenir. "Après les buts, Anvaing a eu un peu le monopole du ballon et faisait tourner de gauche à droite. Ils avaient vraiment envie de l’emporter pour participer au tour final". La Real se procure encore une situation dangereuse à quatre contre deux et frappe la latte en fin de rencontre.

Biévène – Enghien 1-4

"On n’a pas fait jeu égal mais on a réussi à faire illusion pendant une heure, avant qu’Enghien prenne le dessus physiquement. Le score est peut-être un peu forcé, mais Enghien est bien plus fort", juge Alain Sterckx. "J’ai dû me passer de trois joueurs importants pour ce match, et deux réserves nous ont aidés. Le match a été compliqué, mais les garçons ont très bien presté". Autour de la 30e, Staessens dribble le gardien et marque sur un dégagement de Delvingt. Staessens fait 0-2 un peu plus tard. "Un but un peu litigieux, il semble que le ballon soit sorti du terrain sur le centre. Plusieurs de mes joueurs se sont arrêtés". Biévène se crée quelques légères occasions. En seconde mi-temps, Vrancx inscrit un coup-franc excentré sur la droite dans la lucarne opposée. Enghien accroît son avance sur une tête d’Heymans sur phase arrêtée et un pénalty de Delbecq. "Je suis un peu mécontent de cette place de barragiste au vu de la saison, mais plusieurs facteurs l’expliquent. Grâce au comité provincial d’abord… Mais on avait aussi un noyau trop court et des blessures de longue durée de joueurs clés".