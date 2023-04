Les scores par période: 4-2, 2-1, 2-2, 2-2. Tournai: Nicolas Delaby, Eloi Minet, Mael Leseney (4), Alexandre Kubat, Justin Kubat, Guillaume Kubat (1), Jules Keunebrock, Mehdi Sidhoum (2), Albert Minet (1), Hector Droulez (2), Victor Munaut.

Pour cette première journée des play-down, Tournai jouait "à domicile". Enfin, du moins à La Louvière qui est devenue leur terre d’accueil. Après avoir assisté au triste duel entre Louvain et Eeklo (6-6), les visités ont offert un bien plus beau spectacle au public face à Ostende. "On décroche une troisième victoire de suite. Cela fait du bien, avoue Sam Gomez. Il y a pas mal de positif à retenir. C’était un match agréable entre, je pense, les deux plus belles équipes de ces play-down. Cela a essayé de bien jouer. C’est jeune en face aussi. On a beaucoup nagé dans les deux camps et tenté de belles choses. Cela a été agressif dans le bon sens du terme. Les deux équipes avaient envie de proposer du beau polo".

Rapidement, le CNT a pris l’avance grâce à G.Kubat, Leseney et A.Minet. C’était 4-2 à l’issue de la première période. "On a été devant durant toute la partie. Ostende est juste revenu à un but en début de 3e quart. C’est en partie de notre faute. Depuis deux ans, on souffre du même mal. On rencontre des difficultés à plier une rencontre. Quand on mène de quelques buts, on a tendance à jouer individuellement et à forcer. On laisse toujours un espoir à l’adversaire. C’est embêtant car cela nous oblige à rester vigilant jusqu’au bout. On va devoir apprendre à mieux gérer cela".

Mais le coach préférait avant tout conserver les bonnes choses. "En regardant la feuille de match, on constate plusieurs buteurs différents. Les autres ont aussi réalisé du gros boulot. Je pense à Jules Keunebrock qui provoque deux penaltys. Défensivement, tout le monde a fait le boulot malgré les absences de Florent Boulogne et Sandor Hirbek. Ce que j’apprécie avant tout, c’est que chaque joueur est devenu polyvalent".

Tournai est déjà pleinement rassuré sur son maintien et peut vite assurer la sixième place. "On veut être invaincu dans ces play-down. Mais on pensera aussi à lancer nos U19 dès que la 6e place sera certaine. Ce sera une belle occasion de fêter tous ensemble cette saison difficile".