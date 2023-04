Qu’attendre de nos équipes ? Tourpes veut se stabiliser en Nationale 1

Cela faisait quelques années que Tourpes espérait un retour en Nationale 1. Il arrive un peu plus tard que prévu, comme le rappelle Sébastien Potiez, coach et sixième homme. "À la base, j’étais venu à Tourpes parce qu’il y avait le projet de jouer la tête. J’avais accepté ce rôle de sixième homme et de coach pour viser cette montée. J’avais ramené avec moi Maxime Daubechies et Adrien Roger. On avait un bel effectif. Malheureusement, le Covid était venu jouer les trouble-fête. Finalement, l’an passé, ce n’était pas l’objectif premier. On voulait surtout intégrer nos jeunes (Loïc Clément et Siméon Van Stalle). Et c’est là qu’on a obtenu la montée. On part dans le grand bain avec trois novices que l’on va encadrer au mieux".

Augmenter le niveau

Nicolas Dulieu étant parti à Isières et Siméon Van Stalle ayant rejoint Ogy, il a fallu les remplacer. Les Leuzois ont donc fait appel à Benoît Passon et Cyril Depraetere. Deux joueurs qui vont découvrir le plus haut niveau, à l’instar de Loïc Clément. "Ils vont devoir augmenter tout de suite leur niveau. Car la N1, c’est un sacré cran au-dessus. Mais c’est aussi le cas pour ceux qui l’ont déjà connue comme Antoine (Huard) et moi. On va certainement avoir un rôle plus spécifique. L’an passé, on est vite devenu le favori. Ce sont nos adversaires qui se sont adaptés à nous. Ici, on va devoir être plus tactique. On va devoir réfléchir aux tours de livrée, à nos positions sur le terrain, à nos points forts et faibles… On doit aider nos coéquipiers à améliorer ces détails qui feront la différence. On sait qu’on va au-devant d’une saison difficile. Il y aura trois descendants à l’issue des play-down. Si on réussit à être huitième, on pourra déjà dire que notre saison est réussie. Sinon, on donnera le maximum pour rester en N1".

Pour y parvenir, on connaît l’importance du foncier au plus haut niveau. Un poste confié à Loïc Clément, un jeune de grand talent mais qui va vivre sa première expérience en D1. "C’est un garçon très calme. Il sait qu’il sera moins à l’aise qu’en N2. Vu la puissance des livreurs, il va reculer dans le jeu de quelques mètres. Il va devoir remiser en étant plus loin dans le terrain. Mais il est préparé à cela. Il n’a que 21 ans et encore une grande marge de progression. On a toute confiance en lui".

En tout cas, Loïc et ses coéquipiers seront rapidement mis dans le bain. Dans les premières luttes, ils rencontreront Kerksken, Acoz et Maubeuge. "Quoi qu’ils arrivent, on doit leur faire face. C’est peut-être mieux de les affronter tout de suite qu’au moment où ils seront totalement en forme".

Rester en N1 pour garder les jeunes

Depuis quelques années, Tourpes est réputé pour former d’excellents jeunes. Avant de les voir malheureusement partir. On en a encore eu l’exemple avec Siméon Van Stalle. "Je ne fais pas partie du comité. Mais je pense qu’il a compris. La meilleure façon de garder nos pépites, c’est d’être au plus haut niveau. Car ils n’auront pas envie d’aller le découvrir ailleurs".