Pas qu’au bar la pression pour Tournai !

Tout se jouera donc dimanche prochain pour les Sang et or devancés par le Pays Vert qui possède une victoire de plus. Luigi Nasca comptera sur ses troupes, obligées de s’imposer face à Uccle tout en brûlant un cierge pour que son ancien club lui donne un coup de main.

Quoi qu’il en soit, les Tournaisiens ne méritaient guère mieux que ce nul arraché au bout du suspense sur un coup franc botté par Brouckaert dans les arrêts de jeu et repris dans son propre but par Bruyr entré trois minutes auparavant. Surtout pour leur première mi-temps bafouillée: le pressing et la vitesse des hommes de Tibor Balog noyaient le milieu de terrain, personne n’était présent au deuxième ballon. Ajoutez une perte de balle assassine de Brouckaert qui permettait à Thea d’aller battre calmement Gianquinto à la demi-heure, les affaires étaient très mal emmanchées. À part un tir de Dassonville détourné par Venturini à la 43e et un Piéraert un peu trop court sur un corner de Brouckaert une minute plus tard, les Sang et or n’avaient rien montré.

Les bois contre Tournai

Van Wynsberghe et Amury montent au jeu pour inverser la tendance mais c’est Gianquinto qui sort un envoi de Becquevort avant de voir un coup franc de Moatassim passer devant tout le monde. Les hommes de Luigi Nasca l’avaient échappé belle auparavant en voyant l’arbitre oublier un penalty sur Rodrigues.

Les Sang et or sortent enfin de leur torpeur après l’heure de jeu: Lekehal trouve le piquet et Piéraert le dessus de la transversale en quelques minutes. L’arbitre annule l’égalisation de la tête de Piéraert à un quart d’heure du terme pour un contact sur le gardien: "Il n’y a pas faute mais je joue bien le coup", reconnaissait le dernier rempart. Monsieur Barros refuse encore un penalty aux Tournaisiens pour un hands qui semblait évident. Une tête de Destrain file à côté avant l’égalisation déjà décrite. On ira donc jusqu’au bout du suspense et finalement, ce n’est pas plus mal.