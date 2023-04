Face à une équipe qui joue la montée et composée de joueurs aguerris, Belœil n’a eu que son courage à opposer à son adversaire. Le noyau de Belœil est en effet composé d’une majorité de U19 de première année et le joueur le plus âgé de l’équipe n’a que vingt-cinq ans. En tenant compte du fait que les locaux ont rapidement pris le large au marquoir, c’était 2-0 après 6 minutes, avec des buts de Petteno et Marivoet, on se doute que le moral était déjà bien atteint. Binotto et de nouveau Petteno porteront la marque à 4-0 à la pause. Petteno, Miroir à deux reprises et Gobert ajouteront encore autant de roses en seconde période. De toute manière, il y a déjà bien longtemps que le sort de Belœil était scellé.

FC Harchies-Ber. – Pommer. A 1-1

La météo humide et venteuse avait refroidi l’ardeur des spectateurs pour ce derby et ils étaient bien moins nombreux que les 400 de l’an dernier à pareille époque. En première période, les locaux vont se casser les dents sur un adversaire bien en place et surtout bien décidé à ne pas subir la loi de son adversaire. Au rayon des occasions de la première période, notons une latte touchée de chaque côté. C’est Secci qui va ouvrir le score à la 57e en faveur des visiteurs et ce juste avant d’être renvoyé prématurément aux vestiaires en ayant reçu la carte rouge. Harchies va directement profiter de cette supériorité numérique et une demi-douzaine de possibilités va s’offrir à eux. Nis et Rotsaert principalement vont cependant manquer de précision dans la finition ou encore voir le gardien adverse venir contrecarrer leurs plans. À la 86e, Mode est arrêté fautivement dans la surface et Nis se charge du coup de réparation et de l’égalisation dans le même temps. De nouvelles occasions vont échoir au local Rotsaert mais le score n’évoluera plus.

Vaudignies A – Casteau 0-2

Casteau va se montrer dominateur en première période et surprendre Vaudignies à deux reprises dans la même minute aux alentours de la demi-heure. Ameryckx ouvre la marque et sur un centre dévié par un défenseur le marquoir passe directement à 0-2. Après les citrons, De Waele et Gossuin vont échouer sur le gardien de Casteau alors que Cuignet voit son coup de tête terminer de peu à côté. Vaudignies a affiché une belle mentalité et, avec la défaite de Tertre, reste pleinement concerné par un possible sauvetage. Une victoire la semaine prochaine, liée à une défaite de son concurrent, ferait vraiment bien l’affaire.

Meslin GM A – Chièvres 6-0

Chièvres n’est jamais vraiment rentré dans son match et a regardé son adversaire jouer. Dans ce contexte, Delneste en a profité afin de réaliser le parfait coup du chapeau en scorant aux 11e, 18e et 44e. À la reprise, Delneste n’est pas encore repu et réussit cette fois un doublé aux 59e et 71e. Gossuin va ponctuer la marque à la 78e. Moulin, le gardien visiteur dont c’était la dernière rencontre entre les perches visiteuse ne sera pas vraiment verni puisqu’il ratera un coup de réparation accordé à ses couleurs.