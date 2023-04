À la 8e, Chotin profite d’une passe mal ajustée d’un défenseur vers son gardien pour effectuer un pressing qui oblige le dernier rempart à tirer sur lui, ouvrant ainsi la marque. À la 35e, une faute sur Deparis dans le rectangle donne à Chotin l’occasion de doubler les chiffres sur penalty, ce dont il profite pleinement. Thonnard, Deparis et Chotin ont alors des occasions grosses comme une maison afin de tuer le match, ce qu’ils ne feront pas. Dès le retour des vestiaires, K. Nowak diminue la marque en tirant d’un angle que l’on dit impossible. Béclers qui avait oublié de se mettre à l’abri se fera alors peur jusqu’au bout sous les assauts improductifs de Rongy.

Et. Ere B – Squadra Mouscron 1-6

À la 5e, le local Castel échoue sur le gardien. À la 8e, Bisarre fait 0-1. Gosset se heurte au gardien également et rate l’égalisation. Brouillard double la mise à la 41e. Ere joue mieux à la reprise et Castel trouve Belbecir qui fait 1-2 à la 50e. Les locaux jouent alors le tout pour le tout et se font surprendre à la 70e en commettant une faute dans la zone fatidique. Facon est l’auteur du 1-3. Keunebrock, Djeffal et de nouveau Facon vont enfoncer le clou d’un adversaire ne pouvant éviter la bascule à l’échelon inférieur.

Velaines A – Havinnes 3-0

Une première période timorée de Velaines qui laisse Havinnes diriger les échanges. Des visiteurs qui s’énervent en zone de conclusion et manquent dès lors de justesse dans le dernier geste. Après les citrons, à la 55e, De Cat file seul sur l’aile et s’en va ouvrir le score. Pendant qu’Havinnes s’énerve et perd pied, Chelbi double la mise à la 60e. C’est encore Chelbi qui sera idéalement bien placé à la 80e pour entrer le 3-0. De Cat, dont c’était la dernière rencontre avec Velaines, sortira sous les applaudissements à la 85e.

Ellezelles – FC Luingne B 1-2

À la 20e, sur un contre, Schreyers file ouvrir la marque pour les locaux. Juste avant la pause, Claus égalise sur un coup franc repoussé. Le rythme est toujours aussi lent après la mi-temps et les visiteurs passent devant avec un but d’un défenseur contre son camp à la 65e.

Bléharies A – Escanaffles A 0-0

Les visiteurs loupent une toute belle possibilité dès la minute initiale. Le local Marghem va ensuite voir son envoi échouer sur la latte. Ponteville et de nouveau Marghem vont manquer de précision dans le dernier geste. Après la pause, c’est au tour de Bruggeman de toucher la latte, tandis que le tir d’André finit de peu au-dessus. Sur une frappe lointaine, Thulier aurait pu faire tomber la victoire dans son camp sans une belle intervention du gardien local.

Péruwelz B – Esplechin 2-2

Péruwelz a offert une bonne bière à son adversaire afin que ces derniers puissent fêter dignement le titre de champion une fois la partie terminée. Ce qu’ils feront avec grand plaisir d’ailleurs. À la 5e, Plaet échoue de peu au-dessus. Le visiteur Hendoux lui répond mais n’est pas plus heureux. À la 20e, c’est au tour de Cara de manquer de justesse. Après la pause, à la 48e, Dubois trouve Dewaegheneire qui porte Esplechin aux commandes. Dubois loupe de peu le 0-2 à la 51e. Cara rate l’objectif à la 70e. À la 82e, ce dernier isole Gahungu qui égalise. À la 90e, Dubois fait 1-2. Une minute plus tard, un coup franc de Debruxelles arrive sur la tête de Gahungu qui rétablit la parité.

Thumaide A – Pays Vert B 3-2

Mestdagh fait 1-0 au quart d’heure, tandis que Hospied égalise sur penalty à la 40e. Nouveau penalty juste après la pause et c’est de nouveau Hospied qui s’y colle (1-2). Altruy égalise à la 70e et Desablens arrache la victoire pour les locaux à la 75e.

Hérinnes – FC Tournai B 3-3

Chassé-croisé entre les deux formations en première période. Detrait fait 1-0 à la 5e. El Taani égalise à la 12e. Hamma fait 1-2 à la 22e et Stien égalise à la 29er. El Taani met les visiteurs au-devant à la 34e. Après la pause, Bapes égalise à la 60e. La fin de partie sera en faveur des locaux qui auraient dû l’emporter s’ils avaient fait preuve d’un peu plus de lucidité devant le but adverse.