P1: Estaimpuis cède face au leader

Estaimpuis a accueilli l’Olympic Mont-sur-Marchienne sans laisser de round d’observation. Les Sang et Or jouaient cinq premières minutes exemplaires. L’Olympic prenait un premier temps-mort sur le score de 12-4. Les Carolos ne paniquaient pas et recollaient rapidement au score. Dans le deuxième quart, leurs centimètres les aidaient à prendre l’avantage. Ils régnaient défensivement pour éteindre les tentatives locales. Les 14 points de retard des Estaimpuisiens à la mi-temps ne les décourageaient pas. La volonté des pensionnaires du Domaine de Bourgogne était récompensée par les nombreux points de Cortesi à distance. À 6 minutes de la fin, le score était serré (51-56) mais c’est aussi le moment que choisit Mont-sur-Marchienne pour fermer la boutique et achever les hommes de Guillaume Barbieux.

Le coach estaimpuisien se consolait en constatant que ses joueurs ont appliqué les ordres. "On a montré une belle résistance et du respect envers nos adversaires. Les circonstances ont compliqué notre prestation. Nous n’avons pas été ridicules mais je dois avouer qu’il est temps que la saison se termine car les joueurs sont exténués. On a dû défendre en zone par moments pour s’adapter à leur taille. J’ai un effectif trop court pour d’autres solutions. Il ne faut pas oublier notre parcours. Nous avons montré un joli basket en début 2023 mais nous avons payé notre surrégime physique plus tard. Nous avons une bonne base de travail pour la saison prochaine et nous pourrons bientôt recharger les batteries."

Baptiste Guyot n’était pas frustré mais plutôt admiratif du niveau de Mont-sur-Marchienne. "Cette équipe mérite d’être championne et leurs 15 points d’avance étaient logiques. Nous étions épuisés pour faire les efforts et bien nous placer durant nos attaques." Le repos attendu par le BCJS viendra après un dernier déplacement à Kain samedi.