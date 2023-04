Le début d’épreuve est animé par une attaque de cinq hommes. Parmi eux, on retrouve deux coureurs du Wanty Cycling Team: le Français Alexis Helbicq et le Laplaignois Oscar Loy. L’entente est bonne mais à trois tours de la fin, une contre-attaque revient avec notamment Robin Schirrmeister et Arthur Vanassche. On pense que nos régionaux vont s’entendre et aller au bout de leur effort mais derrière, le peloton emmené par l’équipe Acrog parvient à opérer la jonction. "C’est dommage car il y avait les forces vives dans ce groupe pour aller au bout mais l’entente n’était pas suffisante", commentait Oscar Loy qui n’avait pas voulu miser sur sa pointe de vitesse et qui allait ensuite se faire enfermer lors du sprint final. C’est finalement Matthias Bogaert, un coureur bien connu dans la région puisqu’il s’était imposé l’an passé à Bury chez les aspirants, qui s’impose en surclassement au terme d’une épreuve disputée à plus de 41 km/h de moyenne.

Schirrmeister revient bien

Le citoyen de Herzele décroche son deuxième succès de la saison au terme d’une course où les quatre premiers sur la ligne sont tous des cadets première année.

Dans les rangs régionaux, on retiendra la belle sixième place de Robin Schirrmeister qui, après un début de saison compliqué, semble revenir à son meilleur niveau: "Je sens que les sensations s’améliorent et que je me rapproche du podium. Ce dimanche, j’étais dans les bons coups mais je regrette que notre échappée n’ait pas abouti. Le meilleur reste cependant à venir avec notamment le championnat FCWB à Escanaffles qui sera un véritable objectif à l’Ascension."

Arthur Vanassche poursuit également sa progression. Dixième à l’arrivée, le Mouscronnois se montre régulier ces dernières semaines avec notamment une sixième place samedi passé suivie d’une chute le lendemain alors qu’il roulait pour la gagne. Lui aussi aura encore des coups à jouer cette saison au sein d’une équipe Wanty qui a accueilli cette semaine Sacha Amorison, le fils de l’Ancien professionnel Frédéric, qui s’est directement bien intégré en terminant à la 24e place ce dimanche.

Les cadets seront encore particulièrement choyés par les organisateurs régionaux qui mettront des épreuves pour eux samedi à Taintignies, dimanche à Deux-Acren et lundi à Harchies.