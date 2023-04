Luingne corrige Montignies: une seule équipe voulait se sauver!

Inutile de rappeler l’importance de cette rencontre, le perdant rejoignant la P2. Après une première tentative cadrée de Reheul, le corner de Louage est repris victorieusement par le revenant Vercruysse. Luingne insiste, Montignies ne parvenant pas à s’approcher de Ranieri mais les essais de V. Windal et Reheul ne sont pas précis.

Les visiteurs se créent leur première opportunité après vingt-cinq minutes mais Ranieri dévie la tête de Mesrouri au-dessus de sa latte. Les frappes de Condé-Garcia et Tambour ne changent rien au marquoir, au contraire de la dernière combinaison locale ponctuée par le tir croisé de Derzelle qui bat Durot via le poteau.

Un but qui tombe juste avant la pause et qui en précède deux juste après le retour sur la pelouse. Le solo d’E. Windal est dévié par Durot dans les pieds de Derzelle qui signe un doublé. Deux minutes plus tard, le portier visiteur ne peut rien sur le tir croisé d’E. Windal. Un tournant dans la rencontre car, auparavant, Montignies s’était deux grosses occasions de revenir dans la partie via Condé-Garcia et sur un corner qui passe devant la ligne sans finisseur côté adverse…

Montignies jette ses dernières forces dans la bataille mais Ranieri se montre félin sur un centre-tir de Toutou avant d’intervenir plus facilement sur des tentatives lointaines de Ndiaye et Struyven. Le même Ndiaye réduit la marque de la tête sur corner avant que Tambour ne convertisse un penalty suite à une faute d’Akono sur Bulteel.