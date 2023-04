L’Estu était bien le plus fort des moins forts

Habituellement, lorsqu’une saison se finit, on n’aspire qu’à une chose, c’est souffler et prendre du recul avant d’envisager petit à petit la suivante. Pour l’Estu, en cette fin de campagne, c’est assez différent ! Les excellents résultats engrangés depuis deux mois et demi ne donnent lieu qu’à une envie, celle de se lancer dans la prochaine ! Car la dynamique de l’équipe tournaisienne est tellement belle que si elle pouvait se poursuivre en septembre prochain, chacun signerait des deux mains, y compris son entraîneur. "Il est vrai qu’on est bien et même très bien en termes de résultats. Dans ces cas-là, on dit toujours qu’il faut en profiter pour jouer, jouer et encore jouer, note Romain Poix. Mais je peux vous assurer qu’il est grand temps de faire souffler les garçons qui ont énormément bossé pour prester de cette façon et à un tel niveau en play-down et pour rester sur huit victoires consécutives. Qui l’aurait cru à un certain moment de la saison quand on a dû attendre octobre pour remporter un premier succès ?"

Refrain dans le vestiaire

Pas grand monde assurément car l’Estu a galéré en début de campagne, trouvant difficilement ses repères ! Mais à force de travail, tout n’aura fait que s’améliorer dans le jeu et surtout la gestion de match pour des Tournaisiens qui, en battant Gand ce samedi soir, ont signé un sans-faute en play-down, engrangeant ainsi six succès auxquels on ajoute volontiers les victoires acquises lors des deux dernières journées de phase classique contre Gand – déjà ! – et Izegem. "C’est une sacrée série ! Et c’est top d’avoir réussi à terminer sur ce succès à la maison, se réjouit Romain Poix. Ça vient clôturer une saison au cours de laquelle les mots d’ordre ont été le travail et l’engagement. C’est quasi devenu un refrain dans le vestiaire J’avais un groupe qui avait envie de progresser et ça s’est vu !"

"On trouve les solutions"

Propos qui résonnent bien au regard de la prestation offerte contre les Gantois dans un duel qui est longtemps resté serré ! Ainsi, l’écart au marquoir n’a jamais été supérieur à un but, en faveur des visités ou des visiteurs, en première période: 11-12 à la pause ! Alors que l’on croyait le Don Bosco gantois un peu mieux revenu des vestiaires (15-17 à la 36e), Hugo Federspiel, sur penalty entre autres, et Nazim Haouari, aidés par Merlin Rosier, Nassim Maamir et un Adrien Voglaire terminant la saison en boulet de canon, relançaient la machine locale: 25-21 à la 52e. Puis, venait le temps de la gestion, sans panique même si l’adversaire revenait à trois reprises à deux longueurs. "Et c’est là que l’on voit nos progrès ! Suite aux absences, on n’avait plus beaucoup de solutions de rechange mais on a malgré tout trouvé les solutions avec les garçons qui étaient disponibles. Un duel comme celui-là, en tout début de saison, je pense qu’on aurait plongé dans le doute à un moment donné. Là non, c’est resté assez fluide !"

Un vrai groupe s’est créé

De la fluidité, à l’image d’un super "Loulou" Denays dans les buts tournaisiens lors de la deuxième période, qui débouchait sur une victoire 29-26, une explosion de joie, le baptême du feu en D1 du jeune Nicolas Desnouck – 16 ans ! – et de beaux moments de cohésion. "Un groupe s’est littéralement créé, ressent l’entraîneur. Mais de toute façon, ça ne pouvait être que le cas. À partir du moment où vous disposez de quatorze à seize garçons qui sont de véritables gros bosseurs et qui dans le travail mettent la même envie et la même conviction, on ne peut arriver qu’à un tel résultat. Dans l’acharnement qu’on met à bien bosser ensemble, il y a inévitablement des liens qui se créent. Alors, je ne vous dirai pas qu’ils vont partir tous ensemble durant deux semaines en vacances, ce n’est de toute façon pas le but, mais ils sont tous prêts à se donner les uns pour les autres", se plaît à dire Romain Poix.

Play-off, la suite logique ?

Et encore une fois, ça s’est vu lors de ce dernier match de la saison ! Contre les Gantois de Robin Mathijs qui n’avaient plus rien à gagner ni à perdre car assurés également de leur maintien dans la série, on a notamment fortement apprécié le comportement de tout le banc de touche qui se levait tel un seul homme à chacun des goals inscrits. Ainsi, dans le sillage de Marc Mwamba et Tanguy Lefebvre qui avaient cédé leur place après le repos à Hugo Federspiel et à Louis Denays, il y avait un esprit de communion qui doit permettre de réaliser de belles choses d’ici quelques mois.

Max ? Allez, au travail !

En ultra-dominant ces play-down, l’Estudiantes a montré qu’il était bien... le plus fort des moins forts de la N1 cette année. De sorte que d’ici un délai de douze mois, il peut au minimum devenir… le moins fort des plus forts! "Se retrouver en play-off ? Oui, ce serait dans la logique des choses mais ça dépendra aussi du mercato et des deux ou trois joueurs qui arriveront. On a ciblé les profils et Max (NDLR: Dassonville, le manager sportif) bosse là-dessus… Enfin, quand il sera rentré de vacances !, conclut Romain Poix, avec le sourire et un petit tacle sympathique envers son collègue du staff. Ce qui est sûr, c’est qu’on va rester dans la continuité. On est focus sur un pivot, mais plus poste trois, afin d’avoir un quatrième atout aux côtés de Simon Devemy, Valentin Dassonville et Tom Bonnet… On voit qu’on manque parfois de solutions à ce niveau (NDLR: le constat a été criant ce dernier samedi, Val et Tom étant tous deux blessés) . On cherche également à renforcer notre base arrière en quantité et qualité avec du gabarit." Là aussi, en l’absence de Clément Pavard, à la suite de l’ennui physique en cours de rencontre d’Arthur Huart et de la prise en individuel de Merlin Rosier, Romain Poix a été confronté à un sérieux manque de solutions de rechange, même si les petits formats, que sont Jules Kieffer et Hugo Federspiel, se sont sacrifiés et se sont faits grands en quittant leur aile pour venir prêter main-forte à Adrien Voglaire devenu le vrai maître d’œuvre de l’Estu.