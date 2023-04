Le week-end parfait de Florian Delier, vainqueur à Laneffe et à Beloeil

Si les coureurs flandriens étaient à la fête quelques instants chez les cadets, ce sont les Francophones qui ont dominé l’épreuve organisée par le café Code Bar en collaboration avec le Vélo Club de Pommeroeul. Dès le premier tour, une attaque de trois hommes parvient à s’isoler aux commandes. Parmi eux, on retrouve Émilien Debaye, sociétaire du Wanty Cycling Team. Le trio s’entend à merveille mais doit accepter le retour de deux hommes après une heure de course alors que Thibo Stocman est éliminé sur problème technique. Derrière, le peloton est nerveux mais la poursuite s’organise difficilement. Tommy Delestrait, qui roule pratiquement dans son jardin, essaie de sortir à plusieurs reprises mais sans succès. C’est finalement un groupe de six hommes qui parvient à sortir en contre-attaque avec notre régional Florian Delier, le Liégeois Dany Gabez et le Français Pouillard. Alors qu’Émilien Debaye craque suite à une fringale, la jonction s’opère et ce sont dix hommes qui se retrouvent aux commandes. Il reste une vingtaine de kilomètres à couvrir et si le sprint semble inévitable, le vent se lève subitement et rend la tâche des leaders plus compliquée. Plusieurs attaques dans le dernier tour viseront à opérer une sélection mais c’est bel et bien un sprint qui départage les échappés. Raphaël Pouillard lance son effort de loin mais Florian Delier se montre intraitable pour décrocher son deuxième succès du week-end, 24 heures après avoir remporté le grand prix Ferdinand Bracke à Laneffe. "On peut dire que la condition arrive avec un peu de retard. Je sentais que je montais en puissance depuis quelques semaines et mon pic de forme est prévu pour dans deux semaines, quand je disputerai le Liège-Bastogne-Liège des juniors. Entre-temps, je m’alignerai encore la semaine prochaine sur une course UCI aux Pays-Bas", commentait celui qui se sentait surveillé et avait sauté dans toutes les roues dans le dernier tour.