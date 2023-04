Le PVTM à deux doigts de la correctionnelle

Durant les premiers échanges, les deux formations ont du mal à trouver leurs marques et commettent tour à tour de nombreuses fautes directes à l’attaque. À douze partout, trois services gagnants d’un des deux centraux bruxellois permettent à son équipe de creuser un premier écart (12-15). Le temps-mort et le double-changement effectués alors par Rémi Martinez entretiennent malgré tout le suspense, les locaux revenant même à un point (18-19). Hélas ce n’est qu’un feu de paille pour les visités, qui veulent forcer à l’aile. Et c’est en toute logique que l’équipe visiteuse prend l’avantage dans le money-time pour ne plus être inquiétée (22-25).

Le scénario du début de match se répète au deuxième avec deux équipes qui restent au contact en profitant surtout des erreurs adverses. À onze partout, c’est le PVTM qui se détache cette fois grâce à une série de services d’Antoine Lejeune et à deux blocs gagnants de Louis Graulich (14-11). L'embellie ne dure malheureusement pas pour les locaux qui, en panne de réception, sont rejoints et même rapidement dépassés par des visiteurs qui s’appuient sur une distribution beaucoup plus variée pour être efficaces au filet (15-20). Le jeune Pavel Depoorter, monté au jeu redonne bien un peu d’espoir à son équipe en se démenant comme il peut en zone arrière et en alignant quelques belles attaques en zone quatre. Mais il n’est pas imité par ses coéquipiers, beaucoup trop irréguliers et les Mouscronnois s’inclinent à nouveau (20-25).

Le set suivant est la copie conforme des deux précédents avec deux adversaires qui ne parviennent pas à prendre l’ascendant. À vingt partout, quelques décisions arbitrales pour le moins contestables viennent alors perturber le clan bruxellois, qui se désunit. Et les Hurlus en profitent pour prendre à leur compte un set qui leur a surtout été offert (27-25).

Bruxelles se reprend pourtant au quatrième set grâce à de belles attaques aux trois mètres. À 6-11, les visiteurs trouvent également la faille dans le bloc local en passant davantage par le centre (13-21). Les locaux, complètement perdus laissent alors filer le match (15-25).