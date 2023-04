Qu’elle sera haletante jusqu’au bout cette course au tour final de la D3A ! Et joie pour nous, elle concerne deux équipes de Wallonie picarde ! Mais ce dimanche, le Pays Vert a pris une option. En battant Manage, il prend la quatrième place. À égalité avec Tournai mais avec une victoire de plus. La semaine prochaine, contre Mons, les Athois pourraient donc s’offrir un tour final historique pour le club. "Logiquement, ce devait être un match de gala de fin de saison. Mais au fil du temps, on a insisté auprès des gars pour leur dire que cela pouvait devenir une rencontre cruciale voire historique, se réjouit David Bourlard. Si on gagne là-bas, c’est incroyable ce que l’on aura réalisé. On va tout faire pour y arriver. On sait qu’il y aura du monde dans leur stade. Ce sera le dernier match de certains Montois. Tout est réuni pour passer un top moment".

Pour s’offrir un tel moment, les Athois ont d’abord dû parfaitement maîtriser un duel contre Manage. Un adversaire déjà qualifié pour le tour final mais qui éprouve des difficultés pour l’instant. Preuve de la volonté locale, Vandeville était le premier à se créer la première véritable occasion. Mais sa volée puis sa tête étaient contrées par la défense. Le Pays Vert était bien. Romont, qui suppléait Hospied, voyait son pointu renvoyait par Vanhecke. Sur le corner, le dernier rempart visiteur repoussait encore la reprise d’Herbecq. Romont qui loupait sa reprise et Vandeville dont le retourné était trop faible avaient encore des opportunités de faire fonctionner le marquoir. Mais les Payverdiens devaient rester méfiants. Sebaihi leur rappelait mais il butait sur un Charlo bien sorti en face-à-face.

Un bleu de travail dans le vestiaire, tout un symbole

Le portier local passait proche de la correctionnelle en loupant son dégagement. Mais il se rattrapait parfaitement devant Dauby. La partie restait équilibrée jusqu’à l’heure. Moment choisi par David Bourlard pour effectuer deux changements payants. Vandenborre et Mangunza montaient en place de Romont et El Araichi. Le premier nommé, lancé en profondeur, se faisait sécher par Vanhecke. La sanction était logique: carte rouge pour le portier manageois. Sur le coup-franc qui suivait, Nzuzi plaçait juste à côté. Puis le second montant se mettait en évidence en provoquant un penalty et la rouge (2e jaune) de Chebaiki qui l’avait accroché. L’attaquant se faisait justice et transformait le coup de réparation (1-0).

En supériorité numérique, le Pays Vert pouvait maîtriser. Il rajoutait même une rose au marquoir grâce à Vandeville. Parfaitement trouvé au second poteau par Paternotte, l’ailier crucifiait le malheureux Bonnet d’un plat du pied en lucarne. "J’ai effectué deux changements gagnants. Arthur a fait exploser le flanc gauche (NDLR: on reviendra sur l’importance des jeunes au Pays Vert dans notre édition de mardi) alors que Brian Mangunza a provoqué un carton rouge et a marqué. Mais ce que j’ai aimé le plus, c’est la maîtrise après le 2-0. On a su mettre le pied sur le ballon. J’ai vu des gars se battre non-stop malgré le score acquis. Ils ont montré qu’ils avaient les couleurs dans le cœur. C’est ce que je veux. Je suis exigeant là-dessus. Ce n’est pas pour rien qu’il y a un bleu de travail dans le vestiaire". Et la méthode porte clairement ses fruits quand on voit que le record de points pris en une saison est totalement explosé. Et ce n’est peut-être pas fini !