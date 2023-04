Le duel entre Templeuve et la Frat' a tourné court: tout était dit après cinq minutes...

Si l’enjeu était de taille pour deux équipes qui tiennent à finir la saison avec le meilleur classement possible, le suspense n’a pas duré bien longtemps dans ce duel de haut de classement puisque les visiteurs ont planté un 0-18 d'entrée qui allait logiquement orienter la suite dela rencontre. "Je ne peux pas expliquer ce qui s’est passé et encore moins le manque de réussite dont nous avons fait preuve tout au long de cette rencontre. Certes, la fatigue s’installe et la saison est un peu trop longue pour mon équipe", se lamentait Benjamin Vanhoutte. La Fraternité, qui n’aura subi la réaction locale que pendant quelques minutes, aura tout le loisir de gérer son avance et de faire tourner son banc. La nervosité locale n’aidera pas à réduire l’écart, l’Essor étant pénalisé par plusieurs fautes techniques en deuxième période. "Il faudra en tirer les leçons pour la saison prochaine car si mon groupe a besoin d’être renforcé, on ne pourra plus se permettre de péter un plomb dès que la tension monte", poursuivait le coach templeuvois qui regrettait les absences de Guyot et Malice, deux pions qui aurait certainement pu apporter beaucoup à cette équipe.

Dans les rangs de la Fraternité, Benjamin Verhelle saluait le bel esprit collectif qui habite désormais son groupe: "On évolue désormais plus facilement dans le jeu intérieur et plus seulement en plantant des triples. Ce collectif, c'est ma plus belle récompense et c’est un plaisir de voir ce groupe évoluer positivement."

Des propos confirmés pas Simon Legrand, auteur d’un très gros match face à ses anciennes couleurs: "Tout s’est joué dans les premières minutes mais Templeuve n’a pas démérité. Le scénario du match aurait pu être très différent mais notre groupe est vraiment motivé et voulait tout faire pour terminer devant Stambruges au classement, histoire de croire encore en nos chances de montée."

On laissera le mot de la fin à Mathieu Merlevede, auteur lui aussi d’un bon match et bien conscient que la saison s’éternise pour son équipe: "Depuis la défaite à enghien, on sent qu’il n’y a plus d’objectif à atteindre et que le groupe est moins concerné mais ça ne doit rien enlever à cette belle saison. Le coach a réussi à former un véritable collectif avec des joueurs issus de P3 et surtout à former une excellente ambiance. Beaucoup de joueurs ont progressé cette saison et on espère malgré tout finir sur une bonne note en nous imposant à Carnières samedi prochain."