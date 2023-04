Scores: 20-13, 32-28, 48-59, 69-77. Kain: Engulu-Anzela 3, Corbanie 0, Vandam 18, Voiturier 14, Bachelard A 12, Vandenberghe 6, Payen 10, Legrand 10, Jegou 4.

En déplacement chez un concurrent direct au classement, la motivation était énorme pour des Kainois désireux de poursuivre leur belle série et surtout de confirmer les bonnes dispositions affichées contre Esneux. Si le début de match est difficile avec quelques mauvais choix et surtout un manque d’adresse, les Kainois font preuve de beaucoup de solidité défensive et élèvent leur niveau de jeu dans le troisième quart en récupérant beaucoup de ballons pour prendre l’avantage au marquoir avant de gérer leur avance avec sérieux. "On a su fatiguer Loyers en mettant du rythme", résumait fort justement le coach Mathieu Bocquet en évoquant la rencontre et en espérant une apothéose samedi prochain cotre Cointe, deuxième au classement. "Si on parvient à s’imposer et que Belleflamme s’incline contre Loyers, nous regagnerons une place au classement et les portes d’un play-off s’ouvriront à nous. Ce serait vraiment la cerise sur le gâteau pour récompenser le groupe pour cette belle première saison en R1."