Arbitre: M. Theunis. Cartes jaunes: Asoma. Buts: 49e Koné (0-1 sur pen), 66e Blairon (0-2). Union B: Fellous, Lopes Ribeiro, Asoma (65e Abbass), Bafdili, Mendoza Rosende, Mutshatsha, Wunga, Berradi, Huygevelde, Timassi, Asaidi. Acren: Alexandre, Lutundisa, Yondjouen, Obin, Lumen, Sangaré, Fuka, Bourlart (64e Blairon), Garcia Dominguez, Houzé, Koné (84e Condé).

Quand on l’avait sondé vendredi pour la présentation de la rencontre, Fabrice Milone nous avait dit qu’il s’attendait "à un match face à une équipe très joueuse mais parfois naïve. Il faudra donc mettre l’impact où il le faut". Preuve qu’il connaît bien le football et ses adversaires, c’est exactement le scénario qui s’est déroulé ce dimanche. "On a réalisé un match sobre et complet. On a mis l’intensité qu’il fallait. On aurait peut-être pu se mettre plus vite à l’abri. Cela n’aurait pas été volé de mettre un but ou deux de plus. Mais on a profité de leur naïveté pour marquer sur deux petites erreurs de leur part. Le groupe nous a montré qu’il avait encore envie. Si les trois derniers matchs se passent de la sorte, ce serait très bien. Cela édulcorerait un peu la saison qui a parfois été difficile".

Autre motif de satisfaction pour les Camomilles, certains joueurs ont pu faire leur retour. "Fuka a livré une bonne prestation dans le milieu malgré son manque de rythme. Blairon est très bien monté. En plus de son but, il a apporté une saine agressivité et de la justesse technique. Lumen a été titulaire pour la première fois de la saison en défense centrale. Il a ponctué cela par une très belle prestation. Il devait tenir l’adversaire le plus remuant mais il ne sait pas laisser démonter. Mais globalement, il n’y a personne à vraiment sortir du lot. C’est une belle victoire collective. En avant-match, on a dû prendre une décision car Mayélé n’était pas suffisamment remis. Sangaré a pris une place inhabituelle à gauche alors que Lutundisa a basculé à l’opposé. Malgré ces changements, tout le monde a bien respecté les consignes tactiques". Voilà qui pourra rassurer tout le monde sur la motivation de la Real en cette fin de saison. Mais cela va aussi entraîner des regrets. Car cela prouve qu’Acren aurait pu faire bien mieux cette année".