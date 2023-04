Promotion dames: match-couperet pour le VPC

Le deuxième rendez-vous est fixé ce samedi à Mouscron à 20 h 30 et concerne la rencontre qui opposera en promotion messieurs, le PVTM et le BEVC D. Elle présente le même profil que ce qui précède: une équipe, ici le PVTM, qui rencontre le moins bien classé de la série avec la possibilité de ravir la place d’antépénultième à son prédécesseur, à savoir le VPC. Un objectif à atteindre pour Rémi Martinez. "Frasnes va à Nalinnes qui doit gagner pour finir premier. Nous, on joue les derniers à domicile. Chez eux, on les a battus 3-1, mais en perdant le premier. Cela ne sera pas si simple que ça. Heureusement, on vient d’apprendre qu’il n’y aura qu’un descendant. On devrait jouer plus détendus. De plus, les deux points pris au Capci Bruxelles la semaine passée nous relancent pour coiffer sur le poteau le VPC. Ce qui ferait très plaisir aux joueurs."

Le troisième rendez-vous, sûrement le plus indécis à nos yeux, verra dimanche sur le coup de 18 h, les dames de la promo du VPC s’opposer à leurs homologues de Chaumont. Avec comme épée de Damoclès, la descente assurée pour l’équipe qui perdra ! C’est dire si la tension sera bien présente au Hall d’Anvaing où les supporters sont plus que jamais attendus . "Pour ce match capital, on a fait appel à toutes les forces vives du club et plusieurs filles de la P1 vont venir étoffer le groupe, se réjouit le président frasnois Michel Denauw. On pourra à nouveau par exemple compter sur Mathilde Geenens qui à Soignies a été hyper-impressionnante à l’attaque." Joé Delcourt très en vue aussi au poste de libero a toutes les raisons d’y croire: "Les filles ont envie de rester dans la division. Je sais qu’elles aborderont ce match le couteau entre les dents. Il faudra éviter comme on l’a fait samedi à Soignies de faire un peu les montagnes russes et ne plus lâcher de points si on peut mener."