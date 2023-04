P1 messieurs: le match de la dernière chance à Estaimpuis

Sixième, Estaimpuis compte actuellement une victoire de moins que ses deux prédécesseurs, sur qui il est toutefois positif à l’average. Toutefois, en cas d’égalité avec à la fois Boussu et Luttre à l’issue du championnat, c’est Luttre qui filerait en play-off avec trois succès dans le mini-championnat qui les départagerait. Il faudrait donc que le BCJS termine ex aequo avec une seule des deux autres équipes pour valider son ticket pour le tour final. Tout espoir n’est pas perdu, mais sachant que Boussu finira contre Mons, et Luttre face à Courcelles, cela signifie que les pensionnaires du hall Jean-Pierre Fröhlich devront terminer sur un sans-faute contre Mont-sur-Marchienne puis à Kain. "Autant dire que c’est mission impossible, prévient le coach estaimpuisien. Je n’aurais pas dit cela voici quelques semaines mais la blessure de Tom Charles qui était dans une forme olympique nous a coupé les ailes. La dynamique de l’équipe n’est plus du tout la même. On jouera néanmoins les deux dernières rencontres à fond ne serait-ce que par respect pour les adversaires."

Dans le bas de tableau, Blaton recevra, également ce samedi soir, Pont-de-Loup et Kain ira à Mons avant que les deux équipes ne se retrouvent jeudi au Préau pour un match décisif pour le maintien.

Essor-TEF en play-off ?

Chez les dames, Alex De Witte en est convaincu: Templeuve recevra Kain en demi-finale de play-off… Ce n’est pas encore officiel, mais il est vrai que la deuxième place s’est éloignée au profit de Binche-Péronnes, positif à l’average sur l’Essor avec un succès de plus, tandis que le TEF, quatrième classé, ne devrait plus être rejoint par Montagnard.

Face au Tremplin ce soir puis à Fleurus dans une semaine, l’Essor gagnera, c’est une certitude. Le TEF, lui, doit en gagner au moins une sur deux, ce soir contre Mons et/ou à Binche le week-end prochain. Mais tout reste encore possible ! Deux défaites de Binche enverraient l’Essor sur la deuxième marche, tout comme deux défaites du TEF le feraient chuter à la cinquième place. Verdict ce soir. On guettera aussi le résultat de la JSE qui joue un poil plus tard contre Montagnard.

Pour le maintien, il faudra patienter jusqu’à demain soir pour savoir si Estaimpuis, qui accueille Soignies, est sauvé. Stambruges ne pourra pas vaincre Pont-de-Loup et attendra donc le week-end suivant. Notons en P2 hommes le choc entre Templeuve et la Frat, qui voudra composter son billet pour le test-match.