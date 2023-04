La passe de quatre en Super Coupe pour Thieulain

Sur une Grand-Place glissante, Kersken et Isières ont offert une rencontre rapide avec une victoire 7-1 des Flandriens. Sèche dans les chiffres mais moins dans la manière car plusieurs jeux se sont joués de peu. Ensuite, les troupes de Claude Leleux ont affronté Thieulain (4-7). "En l’absence de Dim’Dupont, il y avait peut-être quelque chose à jouer, détaille le coach. On a eu quelques opportunités (NDLR: c’était 2-0 en faveur des Athois). Mais ensuite, on a rencontré des difficultés à trouver les bons endroits pour la livrée. Ce sont des choses qui se travaillent notamment à l’entraînement. Mais pour cela, il faut être un peu plus présent le mercredi. Toutefois, on a montré qu’on pouvait mettre en doute les deux meilleures équipes de Belgique. C’est de bon augure pour la suite. Quand on aura pris plus d’automatismes".

Sans surprise, on a eu le droit à un affrontement entre le champion de Belgique et le vainqueur de la Coupe pour le titre. Un duel au sommet qui a bien failli tourner court car les Canaris se sont envolés à 4-1. Mais c’était sans compter sur un sursaut d’orgueil de Benjamin Dochier et de ses coéquipiers. Insuffisant pour décrocher la victoire (7-4). "On a eu trop de loupés au tamis et à la frappe pour espérer mieux, analyse le capitaine de Kerksken. On a eu l’occasion de revenir à 3-2. Au lieu de cela, Thieulain s’est envolé. La victoire est méritée sur la rencontre. Notre adversaire a été plus régulier. Nous, on doit encore trouver les bons automatismes. Par exemple, je jouais avec Sam Brassart en grand et petit milieux depuis 2017. On a eu peu de luttes pour se mettre en place à cause du temps. Mais on progresse. Thieulain est l’ultrafavori de cette saison. Nous, on va d’abord se concentrer sur une rencontre à la fois. Et on verra plus tard quelles seront les réelles ambitions".

En remportant le trophée pour la 4e fois de suite, le Wolfpack montre d’entrée qu’il sera encore très fort cette saison. "Cette Super Coupe était l’un de nos premiers objectifs. Il a été bien rempli. On voulait aussi gagner pour Dimitri (Dupont) qui était absent aujourd’hui. On voulait lui montrer qu’on était prêt à aller au charbon même sans lui. Cela nous fait aussi du bien mentalement parce qu’on a peu joué. Ici, c’est la première fois que l’on a fait face à une belle adversité. On en avait besoin. On a rencontré des difficultés contre Isières sur un terrain difficile à cause des pavés. On a su faire ce qu’il fallait à 2-0. Contre Kerksken, on démarre bien. On parvient à faire 4-1 au lieu de 3-2 et on termine bien. On met un premier coup mental à la concurrence. On montre qu’on est prêt et bien préparé pour la saison".