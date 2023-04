Super Coupe: Thieulain, Kerksken ou Isières pour ravir le premier titre de la saison?

En ultra-favori, on retrouve Thieulain. Le champion en titre semble même encore plus fort qu’en 2022 avec ses trois gants d’Or dans l’effectif. À Nicolas Becq et Tanguy Metayer, il faut désormais ajouter Dimitri Dupont, nouveau venu d’Isières.

La Fraternelle qui sera justement la deuxième équipe de ce mini-tournoi grâce à sa deuxième place de la saison dernière. On est curieux de voir comment Claude Leleux va gérer ses troupes vachement modifiées durant l’intersaison. Exit Dim’Dupont, Tanguy Willaert et Renaud Raguet. Les trois ont été remplacées par Donatien Delbecq, Nicolas Dulieu et Vincent Cuvelier. Notons qu’en prime Valentin Aubert sera absent. Il a été suspendu un mois suite à son comportement lors de la manche aller de la finale de la saison dernière contre Thieulain.

Lors de la première lutte, prévue à 14 h 45, les Isiérois affronteront Kerksken, le vainqueur de la Coupe. Il y a aussi eu quelques changements chez les Flandriens durant l’intersaison. Ils ont perdu Ryan Sauvage et David De Vits qui ont tous deux mis un terme à leur carrière. Samuel Brassart fait (logiquement) aussi un pas de côté pour passer sixième homme. À charge de Tanguy Willaert et Grégory Van Impe de prendre la relève.

Le Wolfpack thieulinois reste sur une série de trois victoires. En ajoutera-t-il une quatrième ce samedi ? Il est en tout cas le grand favori de la compétition.

Rappelons que le lendemain, les jeunes seront à l’honneur. Les minimes s’affronteront à partir de 14 h. Thieulain, Ogy, Grimminge, Celles et Tourpes seront de la partie.