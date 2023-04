Si le maintien est acquis, la Real ne veut "pas cochonner notre fin de saison"

Car la saison a été longue. Aussi bien physiquement que mentalement. Et si dans la plupart des championnats, elle se serait clôturée à l’issue de trente rencontres, Acren et les pensionnaires de D2 ACFF vont la prolonger de quatre duels encore. "C’est long… D’autant que l’année a été difficile sur différents points de vue. Le fait d’avoir quatre matchs de plus par rapport aux autres années, cela pèse. On a tous hâte de voir le bout". Certains joueurs, à l’image de Florimond Smars qui l’a annoncé sur les réseaux sociaux, ont (ou vont) décidé de faire l’impasse dès à présent. "On est dans un mood un peu particulier, reconnaît le co-entraîneur des Camomilles. Je comprends cette décision de certains partants qui ne veulent plus prendre de risques. Mais je regrette aussi qu’ils ne forcent pas un petit peu. Car on ne veut certainement pas cochonner notre fin de saison et laisser filer les quatre dernières oppositions".

Pour continuer à motiver les troupes, le staff acrenois va jouer sur plusieurs cordes. " Comme je le disais plus tôt, la saison a été longue. On va donc tout mettre en œuvre pour retrouver le plaisir avant tout. Ce n’est plus maintenant que l’on va savoir apporter de grosses corrections dans le système de jeu. La semaine, on va donc se baser surtout sur le ludique et le fun. D’autant qu’il y a des petits bobos à gauche, à droite. On doit ménager un peu le groupe.

L’autre aspect, il reste financier. Les joueurs peuvent se dire qu’il y a encore des primes à aller chercher. Il y a l’orgueil également. En tant que compétiteurs, on ne veut pas finir en roue libre. Il faut aussi penser doucement à la saison prochaine. C’est toujours mieux d’aller en négociations en ayant effectué de dernières bonnes sorties. Que ce soit pour rester ici ou pour partir. Ce sont les derniers moments pour se mettre en valeur ou pour se faire regretter. C’est toujours bien de laisser une carte de visite".

La fin de championnat pourrait aussi permettre à certains éléments d’engranger un peu plus de temps de jeu. "L’un ou l’autre jeune pourrait aussi profiter pour prendre quelques minutes. Corentin Lumen revient s’entraîner avec nous. Il avait déjà fait quelques apparitions en fin de saison dernière. Comme Florimond a annoncé son arrêt, cela pourrait lui profiter. Il y a d’autres gars (NDLR: comme Condé, Bourlart et d’autres) qui pourraient aussi avoir un peu plus de temps. Mais on ne prévoit pas de tout changer non plus. Car on veut finir au mieux la saison".