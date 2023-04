Quentin Paternotte: "Quand je m’engage, je le fais toujours à fond"

En prof pas sympa qui met son élève devant le fait accompli, on a été vache avec le pourtant gentil et poli Quentin Paternotte… Sans lui avoir permis de s’y préparer, on a demandé au format de poche du Pays Vert s’il avait une idée de son temps en jeu avec la D3 de son club, lui qui a souvent été envoyé pour renforcer l’équipe B en P3. "Alors là, je ne sais pas trop !" Allons, une petite idée quand même ? "Je dis 500 minutes, grand maximum !" Pas mal du tout mais c’est encore moins: 405 pour être précis, ce qui fait quatre matches et demi. "C’est trop peu !", commente l’attaquant de 21 ans. Pourtant, celui qui quittera le stade des Géants en fin de saison est apparu à quinze reprises sur la feuille – "ah oui, tant que ça ?" –, deux fois il n’est pas monté au jeu, dix fois il a disputé la fin de match, trois fois il était titulaire. Et la dernière, c’était dimanche passé lors du succès convaincant à Braine (0-3). Avec un but à la clé ! "Pater" sera-t-il l’un des hommes clé de la toute fin de saison ? Et pourquoi pas !