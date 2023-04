Play-down: Tournai ne risque rien du tout

Pour les premiers duels de ce mini-championnat qui va désigner le descendant en D2, ça se passera à La Louvière, là où trouve refuge Tournai durant la fermeture de l’Orient, avec un Louvain-Eeklo à 19h suivi du duel entre Tournai et Ostende à 20 h 45. Louvain ? Il est "bye". Dans sept jours, le 29, c’est du côté d’Ostende que la deuxième journée se déroulera avec Tournai-Tielt et Ostende-Eeklo au menu. Le 6 mai, la troisième journée à Malines avec Ostende-Tielt et Louvain-Tournai. Le 13 mai, on sera à Saint-Nicolas pour jouer Eeklo-Tournai et Tielt-Louvain. Enfin, le 20, à Roulers, place à Ostende-Louvain et Tielt-Eeklo, alors que Tournai sera "bye" à son tour.

En théorie, il ne faudra pas attendre cette dernière journée afin de voir notre CNT assurer sa place au sein de l’élite. Tout du contraire, c’est carrément dès ce samedi que les joueurs de Sam Gomez peuvent en finir avec le peu de suspense qui existe. Car, même en divisant par deux les points acquis en phase classique pour entamer les play-down, Tournai garde dix points d’avance sur Tielt, le dernier classé. Il y a douze unités à prendre pour chaque équipe en cas de sans-faute. S’il bat Ostende dès la première journée, le CNT sauvera sa tête, quoi qu’il arrive par la suite. "On a fait les calculs et je pense même que l’on ne risque rien du tout car derrière, automatiquement, ils se boufferont à un moment donné entre eux, complète Sam Gomez. Ce qui ne veut pas dire qu’on prestera en dilettante. On a des matches à jouer, on veut tous les gagner pour terminer proprement la saison. On peut jouer relax et sans pression, à nous de profiter de ce contexte pour proposer des choses et préparer la saison prochaine. On repart avec le groupe qui achève ce championnat et on y ajoutera trois renforts. Pour le premier, c’est acté. Pour les deux autres, c’est fait à 80% ! On a misé sur des garçons qui seront là du début à la fin de la saison, et non des éléments susceptibles de nous quitter en cours de saison pour les études ou le boulot. On a assez donné par rapport à cela ces derniers mois."

Mouscron patiente…

Quant aux play-off, il faudra attendre, la première journée devant se jouer ce 22 avril à Anvers ayant été reportée au lundi 1er mai en raison d’un bassin indisponible. Donc, on jouera la deuxième journée, fixée au 29 avril à Courtrai, avant la première ! En attendant, trois équipes – Anvers, Courtrai et La Louvière ! – enchaîneront deux matches en moins de 48 heures ; Mouscron et Malines ont la chance d’être "bye" chacun à leur tour lors des deux premières journées. "Globalement, le calendrier ne nous est pas défavorable. On entamera par La Louvière à Courtrai, un bassin qu’on apprécie. Repos le 1er mai, ce qui est une bonne nouvelle. Le 6, on ira à La Louvière pour affronter Anvers. Le 13, dans le petit bain de Malines, on jouera Courtrai, sans doute l’adversaire qui a le style de jeu le moins dangereux dans ce genre de bassin. On conclura à la maison le 20 contre Malines, un duel qui sera déterminant pour le titre si les équipes gagnent tout jusque-là, car l’écart de trois points en notre faveur aura été maintenu. Si on venait à gagner, on serait champion. En cas de nul aussi ! Par contre, si on venait à perdre, on serait à égalité et Malines passerait devant dans les confrontations directes. Bref, alors qu’on avait cru un moment disposer d’un joker, en fait non, on n’aura pas le droit de se planter."